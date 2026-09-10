Рекордный результат в синтетических тестах

База данных популярного теста AnTuTu зафиксировала устройство с кодовым названием iPhone 19.3. Разрешение экрана 2868×1320 пикселей указывает на то, что специалисты тестировали именно флагманский iPhone 18 Pro Max, пишет Gizmochina.

Устройство работает под управлением новой операционной системы iOS 27 и имеет на борту 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти. Сердцем новинки стал первый двухнанометровый чип Apple A20 Pro.

В общем тесте AnTuTu iOS V11 смартфон набрал впечатляющие 3 551 073 балла. Для сравнения: прошлогодний iPhone 17 Pro Max демонстрировал средний показатель 2 275 118 баллов, то есть новый флагман существенно опережает предыдущее поколение.

Подробные показатели и результаты тестирования

Тестировщики также раскрыли подробные результаты по отдельным направлениям:

Центральный процессор набрал 920 410 пунктов, а графический ускоритель показал результат в 1 397 374 балла.

Тесты памяти и пользовательского интерфейса дали 470 245 и 763 044 балла соответственно.

Кроме того, флагман появился и в базе данных Geekbench 6 под тем же идентификатором. В одноядерном тесте смартфон набрал 4 612 баллов, а в многоядерном – 11 819 баллов. Записи подтверждают наличие шестиядерного процессора с базовой частотой 4,93 гигагерца.

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В то же время в бенчмарке Geekbench 6.7 появились результаты и базовой версии iPhone 18 Pro с маркировкой iPhone 19.2. Эта модель показала даже более высокие результаты: 4 719 баллов в одноядерном и 12 677 баллов в многоядерном режиме, что также превосходит аналогичную модель предыдущего поколения. Версия Pro также использует чипсет A20 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти и iOS 27.

Эксперты отмечают, что ключевую роль в росте производительности новых смартфонов играют новый технологический процесс и усовершенствованная система охлаждения. Улучшенный отвод тепла помогает устройству поддерживать пиковую скорость во время длительных и интенсивных нагрузок.

Особенности сравнения и реальные условия

Несмотря на впечатляющие цифры, специалисты призывают не воспринимать синтетические тесты как прямое отражение повседневной работы. Разработчики AnTuTu подчеркивают, что тестовые системы для Android и iOS различаются, поэтому пользователи не могут сравнивать их напрямую. Однако такие испытания остаются отличным ориентиром для оценки прогресса между поколениями смартфонов.