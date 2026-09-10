Рекордний результат у синтетичних випробуваннях

База даних популярного тесту AnTuTu зафіксувала пристрій із кодовою назвою iPhone 19.3. Роздільна здатність екрана 2868х1320 пікселів вказує на те, що фахівці випробовували саме флагманський iPhone 18 Pro Max, пише Gizmochina.

Апарат працює під управлінням нової операційної системи iOS 27 і має на борту 12 гігабайтів оперативної пам'яті та 512 гігабайтів вбудованого сховища. Головним серцем новинки став перший двонанометровий чип Apple A20 Pro.

У загальному випробуванні AnTuTu iOS V11 смартфон набрав вражаючі 3 551 073 бали. Для порівняння, торішній iPhone 17 Pro Max демонстрував середній показник 2 275 118 балів, тобто новий флагман суттєво випереджає попереднє покоління.

Детальні показники та результати випробувань

Тестувальники також розкрили детальні бали за окремими напрямками:

Центральний процесор здобув 920 410 пунктів, а графічний прискорювач показав результат у 1 397 374 бали.

Тести пам'яті та користувацького інтерфейсу повернули 470 245 та 763 044 бали відповідно.

Крім того, флагман з'явився і в базі даних Geekbench 6 під тим самим ідентифікатором. У одноядерному випробуванні смартфон вибив 4 612 балів, а в багатоядерному – 11 819 балів. Записи підтверджують наявність шестиядерного процесора із базовою частотою 4,93 гігагерца.

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Водночас у бенчмарку Geekbench 6.7 з'явилися результати й базової версії iPhone 18 Pro з маркуванням iPhone 19.2. Ця модель показала навіть вищі цифри: 4 719 балів у одноядерному та 12 677 балів у багатоядерному режимі, що також перевершує аналогічну модель з попереднього покоління. Версія Pro також використовує чипсет A20 Pro, 12 гігабайтів оперативної пам'яті та iOS 27.

Експерти зазначають, що ключову роль у зростанні продуктивності нових смартфонів відіграють новий технологічний процес та вдосконалена система охолодження. Покращений тепловідвід допомагає пристрою утримувати пікову швидкість під час тривалих і важких навантажень.

Особливості порівняння та реальні умови

Попри приголомшливі цифри, фахівці закликають не сприймати синтетичні тести як пряме відображення щоденної роботи. Розробники AnTuTu наголошують, що тестові системи для Android та iOS відрізняються, тому користувачі не можуть порівнювати їх напряму. Проте такі випробування залишаються чудовим орієнтиром для оцінки прогресу між поколіннями смартфонів.