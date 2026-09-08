Неожиданное изменение планов Apple

Информация о возможном объединении устройств появилась в аккаунте Early Apple в социальной сети X, о чем сообщает издание MacRumors. Источник утверждает, что купертиновцы изучают идею сделать Air 2 новым базовым гаджетом за 999 долларов вместо выпуска двух отдельных моделей.

Такой ход противоречит предыдущим утечкам информации. В течение года инсайдеры описывали базовый iPhone 18, iPhone 18e и Air 2 как три совершенно разных устройства. Релиз этой тройки планировался на весну 2027 года – уже после выхода флагманских iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого гибкого смартфона компании.

Насколько надежны эти источники

Аккаунт Early Apple является относительно новым, у него нет сложившейся репутации. В апреле этот аккаунт публиковал фотографию якобы прототипа iPhone 18 Pro, но эксперты призывают относиться к таким заявлениям как к догадкам.

В то же время сама концепция унификации не нова. Инсайдер Джон Проссер еще несколько месяцев назад предполагал, что ультратонкий дизайн со временем станет основой для стандартных смартфонов бренда, а не останется отдельной нишевой серией.

Как изменятся смартфоны к 2027 году

Постепенное сближение моделей имеет под собой основу. Ожидается, что iPhone Air 2 получит вторую основную камеру, что устранит одно из главных различий между сериями. Купертиновцы традиционно тестируют новые дизайнерские решения на более дорогих устройствах, а затем внедряют их в базовые версии.

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Презентацию флагманских моделей iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первого складного смартфона Apple ожидают уже завтра, тогда как более дешевые устройства выйдут весной 2027 года.