Несподівана зміна планів Apple

Інформація про потенційне об'єднання пристроїв з'явилася в акаунті Early Apple у соціальній мережі X, про що інформує видання MacRumors. Джерело стверджує, що купертинівці вивчають ідею зробити Air 2 новим базовим гаджетом за 999 доларів замість релізу двох окремих моделей.

Такий хід суперечить попереднім витокам інформації. Протягом року інсайдери описували базовий iPhone 18, iPhone 18e та Air 2 як три абсолютно різні пристрої. Реліз цієї трійки планували на весну 2027 року – вже після виходу флагманських iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та першого гнучкого смартфона компанії.

Наскільки надійні ці джерела

Обліковий запис Early Apple є відносно новим, він не має сформованої репутації. У квітні цей акаунт публікував фотографію нібито прототипу iPhone 18 Pro, але фахівці закликають ставитися до таких заяв як до здогадок.

Водночас сама концепція уніфікації не нова. Інсайдер Джон Проссер ще кілька місяців тому припускав, що ультратонкий дизайн із часом стане основою для стандартних смартфонів бренду, а не залишиться окремою нішевою серією.

Як зміняться смартфони до 2027 року

Поступове зближення моделей має підґрунтя. Очікують, що iPhone Air 2 отримає другу основну камеру, що усуне одну з головних відмінностей між серіями. Купертинівці традиційно випробовують нові дизайнерські рішення на дорожчих пристроях, а потім впроваджують їх у базові версії.

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Презентацію флагманських моделей iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та першого складаного смартфона Apple очікують уже завтра, тоді як дешевші пристрої вийдуть навесні 2027 року.