Чем отличаются новые флагманы?

Кажется, вечное противостояние iOS и Android выходит на новый уровень. Apple и Samsung, два гиганта индустрии, почти одновременно выпускают смартфоны, главной фишкой которых является рекордно тонкая конструкция. Однако, несмотря на похожую концепцию, устройства имеют существенные различия, которые стоит рассмотреть подробнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Дизайн и габариты

На бумаге разница в толщине между iPhone Air (5,64 миллиметра) и Galaxy S25 Edge (5,8 миллиметра) кажется минимальной. Однако визуально устройство от Apple выглядит тоньше, особенно в черном цвете, тогда как серебристые грани смартфона Samsung отражают свет, создавая иллюзию большего объема, говорят первые обозреватели. При этом S25 Edge, имея больший 6,7-дюймовый экран против 6,5-дюймового в iPhone Air, оказался немного легче: 163 грамма против 165. Оба телефона имеют титановые рамки для повышения прочности корпуса.

Для защиты экранов компании использовали разные технологии: Samsung выбрала Gorilla Glass Ceramic 2, тогда как Apple – Ceramic Shield 2. Задние панели также защищены, но материалами предыдущих поколений. Важным моментом является то, что Galaxy S25 Edge сохранил физический лоток для SIM-карты, которого нет в iPhone Air.



Galaxy S25 Edge / Фото innogyan

Производительность и начинка

Сердцем Galaxy S25 Edge стал мощный чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm , изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу, с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 830. Здесь не стали использовать собственные чипы Exynos, поскольку они обычно менее мощные, а компания хотела показать премиальные характеристики.

, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу, с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 830. Здесь не стали использовать собственные чипы Exynos, поскольку они обычно менее мощные, а компания хотела показать премиальные характеристики. Apple, в свою очередь, оснастила iPhone Air собственным чипом A19 Pro, который также имеет в своей основе 3-нанометровый техпроцесс. Интересно, что этот процессор имеет на одно графическое ядро меньше, чем аналогичный чип в старшей модели iPhone 17 Pro.

Хотя полноценных тестов производительности еще не проводили, Apple уверяет, что A19 Pro будет демонстрировать лучшие результаты в одноядерных задачах. В то же время в многоядерных сценариях преимущество может быть на стороне чипа от Qualcomm. Однако есть важный нюанс: тонкий корпус ограничивает возможности системы охлаждения, что потенциально может снижать производительность устройств во время интенсивных нагрузок и сильнее нагревать смартфоны.



iPhone Air / Фото Сэма Резерфорда для Engadget

Автономность и зарядка

Apple не раскрывает точную емкость аккумулятора iPhone Air, ограничиваясь общими фразами о "батарее на весь день". Заявлено, что смартфон может воспроизводить видео до 27 часов, что немного меньше, чем у обычного iPhone 17 (30 часов). Samsung указывает емкость батареи S25 Edge на уровне 3900 миллиампер-часов, что также меньше, чем в других моделях линейки S25.

Оба производителя утверждают, что эффективность аппаратного обеспечения компенсирует уменьшенную ради тонкости емкость батареи, но реальные показатели автономности покажут только тесты.

iPhone Air поддерживает беспроводную зарядку Qi2 мощностью до 20 Вт, тогда как в S25 Edge этот показатель составляет 15 Вт. Дополнительно Apple предлагает для своего тонкого смартфона новый магнитный аккумулятор MagSafe, который увеличивает время воспроизведения видео до 40 часов, но при этом делает устройство таким же толстым, как и обычные модели.

Камеры

Подходы к фотовозможностям у компаний кардинально разнятся.

Samsung Galaxy S25 Edge оснащен традиционной системой из двух камер: 200-мегапиксельного широкого и 12-мегапиксельного сверхширокого сенсоров. Смартфон способен снимать видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Apple позиционирует iPhone Air скорее как устройство для селфи и социальных сетей. На задней панели установлена лишь одна 48-мегапиксельная камера "Fusion", которая может делать снимки с 2-кратным приближением в разрешении 12 Мп. Главной инновацией стала фронтальная 24-мегапиксельная камера "Center Stage" с квадратным сенсором. Она позволяет делать 18-мегапиксельные вертикальные или горизонтальные фото, не поворачивая телефон.

Цены

Как бы странно это не звучало, но смартфон от Samsung оказался немного дороже. Galaxy S25 Edge стоит от 1099 долларов, а iPhone Air обойдется в 999 долларов в минимальной комплектации.

Что в итоге?

Оба устройства являются первым шагом в новом направлении. Они ориентированы на узкую аудиторию пользователей, для которых стиль и тонкость важнее максимальной производительности или автономности. Эти смартфоны для тех, кто не собирается играть в игры или нагружать свои устройства другими тяжелыми задачами.

Вероятно, в будущем эти технологии станут более совершенными, позволяя вмещать большие батареи в те же самые тонкие корпуса. Но только спрос (или его отсутствие) покажут, будут ли компании продолжать работать в этом направлении.

Уже известно, что Galaxy S25 Edge сначала показывал низкий спрос, но впоследствии уже демонстрировал хорошие результаты продаж, превысив в какой-то момент ожидания производителя. На конец августа 2025 года было продано более 1 миллиона единиц, из которых 650 000 единиц купили только в первый месяц продаж (в июне).

Интересно, что наибольшую популярность Edge получил в Западной Европе, где за первую неделю продаж обошел по популярности все модели "Plus" со времен Galaxy S21+ 2021 года, хотя и уступил базовой и Ultra-моделям S25. Это означает, что нечто подобное может ждать и Apple, когда она запустит продажи своих Air 19 сентября.