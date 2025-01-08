Детали иска

В иск, поданном в федеральный суд Миссури, утверждается, что Сэм Альтман совершал сексуальное насилие над своей сестрой с 1997 по 2006 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge. На момент начала инцидентов Энн было три года, а Сэму – двенадцать. В иске также говорится о том, что в результате этих событий Энн испытала "тяжелый эмоциональный стресс" и не смогла жить "нормальной жизнью".

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Реакция семьи Альтмана

Сэм Альтман вместе с матерью и двумя братьями выпустил официальное заявление, в котором назвал обвинения "абсолютно ложными". В своем заявлении, опубликованном на платформе X, они отметили, что эти претензии являются следствием "длительных проблем с психическим здоровьем", с которыми Энн борется уже много лет.

Энн выдвинула крайне болезненные и полностью ложные обвинения против нашей семьи, особенно против Сэма,

– отмечается в заявлении.

Комментарии адвокатов Энн Альтман

Адвокат Энн, Райан Дж. Магони, охарактеризовал заявление семьи Альтмана как попытку "отвлечь внимание от причиненного вреда". Он отметил, что сексуальное насилие может приводить к серьезным психическим последствиям, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и тревожность.

Магони также отметил, что нет доказательств, свидетельствующих о том, что состояние психического здоровья Энн повлияло на ее обвинения.

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Семейные споры

Семья Альтманов утверждает, что Энн в течение многих лет выдвигала "конспирологические обвинения" против различных членов семьи, одновременно требуя от них денег. В заявлении также указано, что семья неоднократно предлагала Энн финансовую поддержку и призывала ее обратиться к врачам, но она отказывалась от традиционного лечения.