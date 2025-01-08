Деталі позову

У позов, поданому у федеральний суд Міссурі, стверджується, що Сем Альтман здійснював сексуальне насильство над своєю сестрою з 1997 по 2006 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge. На момент початку інцидентів Енн було три роки, а Сему – дванадцять. У позові також мовиться про те, що внаслідок цих подій Енн зазнала "тяжкого емоційного стресу" і не змогла жити "нормальним життям".

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Реакція родини Альтмана

Сем Альтман разом із матір’ю та двома братами випустив офіційну заяву, у якій назвав звинувачення "абсолютно неправдивими". У своїй заяві, опублікованій на платформі X, вони наголосили, що ці претензії є наслідком "тривалих проблем із психічним здоров’ям", з якими Енн бореться вже багато років.

Енн висунула вкрай болючі та повністю неправдиві звинувачення проти нашої родини, особливо проти Сема,

– зазначається у заяві.

Коментарі адвокатів Енн Альтман

Адвокат Енн, Райан Дж. Магоні, охарактеризував заяву родини Альтмана як спробу "відволікти увагу від завданої шкоди". Він зазначив, що сексуальне насильство може призводити до серйозних психічних наслідків, таких як посттравматичний стресовий розлад, депресія та тривожність.

Магоні також наголосив, що немає доказів, які б свідчили про те, що стан психічного здоров’я Енн вплинув на її звинувачення.

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Родинні суперечки

Родина Альтманів стверджує, що Енн протягом багатьох років висувала "конспірологічні звинувачення" проти різних членів родини, одночасно вимагаючи від них грошей. У заяві також зазначено, що родина неодноразово пропонувала Енн фінансову підтримку та закликала її звернутися до лікарів, але вона відмовлялася від традиційного лікування.