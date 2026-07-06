Что такое ИИ-репетитор и как работает новая система?

Как сообщает The Verge, состоятельные американцы массово отказываются от традиционных школ и доверяют образование своих детей алгоритмам. По сути, это адаптированная большая языковая модель (LLM) – сложная нейросеть, обученная на гигантских массивах текстов. Она способна вести осмысленный диалог, генерировать уникальные задания и имитировать индивидуальный подход к каждому ученику.

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Вместо стандартных уроков за партами дети получают "интерактивные проектные мастерские", которыми полностью управляет машина. Такие компании, как Forge Prep и Alpha School, взимают с семей десятки тысяч долларов за то, чтобы их дети фактически стали бета-тестерами этих непроверенных технологий.

Шон Джонсон, венчурный инвестор из Сан-Франциско, рассказал журналистам, что планирует отдать своего сына в детский сад Alpha. Обучение в нем стоит 75 000 долларов в год. Свое решение он объясняет так:

Мы признаем, что система образования, вероятно, несовершенна в ее нынешнем виде, и найдутся предприниматели, которые попытаются это исправить. Вы хотите, чтобы человек мог быстро думать и ориентироваться в мире, а не обязательно пересказывать факты по какой-то дисциплине,

– говорит Джонсон.

Как ИИ разрушает классическое обучение и оценку?

Повсеместное использование генеративного ИИ учащимися для выполнения домашних заданий фактически уничтожило устоявшиеся привычки и нормы в обучении. Задания шаблонного характера (написание сочинений, формул или рефератов), которые раньше демонстрировали определенный средний уровень знаний ученика, теперь мгновенно выполняет машина.

Из-за этого педагоги вынуждены переходить от оценки конечного результата к анализу самого процесса работы. Например, наблюдать за учеником в режиме реального времени, как тот выполняет то или иное задание в классе.

Проблемы педагогики, цензура и обратная сторона автоматизации

Несмотря на оптимизм инвесторов, остается непонятным, как именно искусственный интеллект, известный своей склонностью к льстивости и галлюцинациям, научит детей критически мыслить. Еще большее беспокойство вызывает подход к формированию учебной программы.

Соучредительница Alpha School Маккензи Прайс заявила, что планирует держать "острые социальные вопросы" за пределами класса. В нынешнем политическом климате США это может означать исключение из программы тем о правах женщин, истории американского рабства и иммигрантском прошлом страны. И если для детского сада это кажется несущественным, то стоит учитывать, что в некоторых регионах Alpha School предлагает обучение вплоть до старшей школы.

Кроме того, исследование компании ActivTrak (анализ 443 млн рабочих часов) опровергает миф о том, что ИИ облегчает работу. Интеграция технологий привела к:

увеличения времени на коммуникацию;

роста использования бизнес-систем на 94%;

снижению концентрации на 9% из-за необходимости постоянно проверять сгенерированные машиной данные и писать промпты.

Лихорадка в Кремниевой долине и усугубление неравенства

В регионе залива Сан-Франциско сейчас наблюдается колоссальный инвестиционный бум вокруг ИИ-стартапов. Компании ведут агрессивную охоту за талантами, предлагая разработчикам сотни миллионов долларов, а рынок перенасыщен специфической рекламой ИИ-приложений.

Исследование Гонконгского баптистского университета на основе данных Pew Research Center (более 10 000 американцев) подтверждает, что люди с более высоким уровнем доходов и образования значительно лучше осведомлены о возможностях ИИ. Они эффективнее используют его для получения жизненных преимуществ (например, адаптируют резюме под алгоритмы отбора). Это создает новую форму цифрового разрыва, поскольку менее обеспеченные слои населения зачастую даже не осознают, что взаимодействуют со скрытыми алгоритмами в повседневной жизни.

Эксперимент без каких-либо гарантий

На данный момент такие компании, как Forge, не публикуют никаких показателей успешности. Нет никаких объективных доказательств того, что эти частные школы под руководством искусственного интеллекта действительно улучшают результаты обучения. Эта тенденция ярко демонстрирует новый виток расслоения в обществе.

Пока традиционная система образования переживает кризис, технологическая элита готова вкладывать огромные средства в экспериментальные ИИ-продукты. Однако превращение детей в тестировщиков сырых алгоритмов несет серьезные риски для их мировоззрения и способности критически мыслить в реальном, а не сгенерированном мире.