Что известно об атмосфере LHS 1140b?

Ученые обнаружили гелий, утекающий из верхних слоев атмосферы экзопланеты LHS 1140b, расположенной в 48 световых годах от Земли, пишет Gizmodo.

Планета вращается вокруг красного карлика в зоне, пригодной для жизни, где температура может позволять существование жидкой воды. В нижних слоях атмосферы исследователи надеются найти более тяжелые химические соединения, в частности воду.

Наблюдение за далекими экзопланетами с помощью телескопов открывает новые горизонты для науки, но сможем ли мы когда-нибудь отправиться в эти миры и исследовать их вблизи?

– спрашивает Колин МакИннес, профессор инженерных наук Глазгоского университета.

Как исследователи планируют отправить зонд к другим звездам?

Для полетов к соседним звездам исследователи рассматривают возможность миниатюризации космических аппаратов. Технологии смартфонов уже позволяют создавать компактные камеры и датчики с низким энергопотреблением. Инженеры создали так называемую "умную пыль" – датчики размером в миллиметр или меньше, способные фиксировать свет, температуру и химический состав среды.

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Чтобы разогнать зонд до скорости 10–20 процентов от скорости света, нужна новая система движения. Проект Breakthrough Starshot изучает использование световых парусов. Это тонкие отражающие мембраны, которые будет разгонять лазерный массив мощностью в десятки гигаватт. Лазерная установка останется на Земле, поэтому аппарату не придется нести собственное топливо.

Что такое солнечные паруса и где их уже испытывали?

Отражающие мембраны могут двигаться и благодаря давлению обычного солнечного света. Еще в 1920-х годах советский ученый-самоучка Константин Циолковский и советский пионер ракетной техники и космонавтики Фридрих Цандер предложили идею солнечных парусов. Состоящие из тонких зеркальных листов, они уже проходили испытания на околоземной орбите.

Солнечные паруса позволяют маневрировать без традиционного топлива: изменяя угол наклона, аппарат может приближаться к Солнцу или удаляться от него. Такие системы могут пригодиться для сложных миссий, в частности для доставки образцов с долгопериодических комет или длительного нахождения над полюсами Земли.

В будущем разработчики надеются объединить эти технологии для отправки автоматических зондов с искусственным интеллектом к далеким мирам, таким как LHS 1140b.