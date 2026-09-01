Защита от гибридных атак

Как сообщает издание ERR, новые ограничения вступают в силу с сентября. Специалисты по кибербезопасности будут направлять все электронные письма с российских серверов в специальную зону проверки, чтобы предотвратить возможные хакерские атаки и проникновение вредоносного программного обеспечения в государственные сети.

Как сообщает источник, значительная часть жителей страны до сих пор пользуется почтовыми ящиками с окончанием .ru. Теперь их обращения в госучреждения не будут поступать мгновенно. Некоторые ведомства уже ввели более строгие меры: в частности, эстонские суды призвали участников судебных процессов полностью отказаться от российских почтовых адресов в переписке.

С 2022 года количество кибератак против Эстонии выросло в геометрической прогрессии. Совершенно очевидно, что очень большая часть этих кибератак связана с Россией. К сожалению, мы видим, что вынуждены усиливать свою защиту, и мы делаем это во многих различных сферах и местах,

– говорит Лииса Пакоста, министр юстиции и цифровых дел Эстонии.

Чиновники подчеркивают, что системная работа дала положительные результаты, потому что большинство попыток взлома государственного сектора Эстонии закончились неудачей. В то же время ситуация в соседних странах остается напряженной из-за постоянных киберугроз.

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К сожалению, как мы могли прочитать в новостях, массированные кибератаки на государственный сектор в Латвии и Литве увенчались успехом. Мы должны укреплять нашу кибербезопасность, и это лишь одно небольшое мероприятие из всех широкомасштабных действий, которые мы реализуем для ее улучшения,

– добавила Лииса Пакоста.

Несмотря на то, что не все государственные органы внедрят новый механизм одновременно, общий курс страны на изоляцию российских цифровых сервисов остается неизменным.