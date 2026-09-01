Захист від гібридних атак

Як повідомляє видання ERR, нові обмеження набувають чинності з вересня. Фахівці з кібербезпеки спрямовуватимуть усі електронні листи з серверів росії до спеціальної зони перевірки, щоб запобігти можливим хакерським атакам і проникненню шкідливого програмного забезпечення в державні мережі.

Як повідомляє джерело, значна частина жителів країни досі користується поштовими скриньками із закінченням .ru. Тепер їхні звернення до держустанов не надходитимуть миттєво. Деякі відомства вже запровадили суворіші підходи: зокрема, естонські суди закликали учасників процесів повністю відмовитися від російських поштових адрес у листуванні.

З 2022 року кількість кібератак проти Естонії зросла експоненціально. Цілком зрозуміло, що дуже велика частина цих кібератак пов'язана з Росією. На жаль, ми бачимо, що мусимо посилювати свій захист, і ми робимо це у багатьох різних сферах та місцях,

– каже Лііса Пакоста, міністерка юстиції та цифрових справ Естонії.

Урядовці наголошують, що системна робота дала позитивні результати, адже більшість спроб зламу державного сектору Естонії зазнала невдачі. Водночас ситуація в сусідніх країнах залишається напруженою через постійні кіберзагрози.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На жаль, як ми могли прочитати у новинах, масовані кібератаки на публічний сектор у Латвії та Литві були успішними. Ми мусимо посилювати свою кібербезпеку, і це лише один невеликий захід з усіх широкомасштабних дій, які ми втілюємо для її покращення,

– додала Лііса Пакоста.

Попри те, що не всі державні органи впровадять новий механізм одночасно, загальний курс країни на ізоляцію російських цифрових сервісів залишається незмінним.