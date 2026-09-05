Аравийские гончары опередили свое время

Международная группа исследователей под руководством Марты Лучиани из Венского университета подробно проанализировала образцы древней расписной глиняной посуды, изготавливаемой в оазисе Курайя на северо-западе Аравии. Ученые выяснили, что уникальный двухцветный дизайн и устойчивая технология изготовления этой посуды делали ее узнаваемой на расстоянии сотен километров. Это полностью соответствует критериям брендинга, пишет PLOS One.

Наше открытие проливает свет на то, как даже в засушливой среде пустынных оазисов, где не хватало глины, воды и топлива, местные общины бронзового века были далеко не маргинальными. Они участвовали в обширных сетях технологического обмена с соседними регионами, такими как Южный Левант и Сирия,

– прокомментировала руководительница исследования с кафедры доисторической и исторической археологии Венского университета Марта Лучиани.

Археологический памятник Курайя – это огромный оазис площадью более 300 гектаров, который когда-то окружали величественные стены. Несмотря на суровый пустынный климат и дефицит воды и глины, местные жители смогли создать уникальное производство. Ученые обнаружили остатки гончарной печи в секции А, которая постепенно эволюционировала от печи с нисходящей тягой до конструкции с восходящей тягой. Исследователи выяснили, что местная гончарная традиция просуществовала более 1000 лет – от конца средней бронзовой эпохи до железного века в VI веке до нашей эры.

Ученые выделили восемь обязательных критериев для подтверждения статуса бренда: уникальная визуальная идентичность, стабильность сырья, непрерывность технологии, централизованное производство, экспортное распространение, наличие имитаций или подделок, ориентация на коммерцию и прочная культурная репутация. Курайская расписная керамика полностью соответствует всем этим требованиям.

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Древняя расписная керамика Курайи / Фото Marta Luciani, Qurayyah Joint Archaeological Project

Как физика и химия разоблачили древних экспортеров

Для исследования посуды ученые применили комплексный научный подход. Памела Франьоли, возглавляющая керамическую лабораторию Австрийского археологического института, вместе с коллегами изучила микроструктуру глины с помощью поляризационного микроскопа. Это позволило установить, что местные гончары использовали местные глинистые породы.

Мы проверили результаты с помощью химического анализа состава посуды, вплоть до ее микроэлементов, которые мы получили благодаря нейтронно-активационному анализу,

– говорит руководитель Центра маркировки и производства изотопов Венского технического университета Йоханнес Г. Штерба.

Независимое искусство и подделки конкурентов

Ранее исследователи полагали, что эта посуда пришла из Эгейского региона. Однако новый анализ опроверг эту гипотезу. Ученые обнаружили, что первую партию расписной керамики в Курайе изготовили еще 3600 лет назад. Впоследствии, примерно через четыре столетия, технология развилась в изящную художественную серию с изображениями животных и ритуалов.



Расписная керамика Курайи / Фото Marta Luciani, Qurayyah Joint Archaeological Project

Эта посуда стала популярным экспортным товаром. Археологи обнаружили оригинальные курайские сосуды в сотнях километров к северу – в поселении Телль-эль-Хелейфе в Иордании и в израильском святилище египетской богини Хатор в Тимне. Кроме того, слава этого бренда была настолько большой, что в других регионах, например, в металлургических центрах Вади-Файнан, местные мастера пытались копировать этот стиль, создавая собственные имитации курайской посуды.

Интересно, что ученые сравнили курайскую керамику с известной иорданской посудой типа "шоколад на белом" из города Пелла. Несмотря на визуальное сходство и одинаковый период создания – примерно 1600–1450 годов до нашей эры, – химический анализ показал полное отсутствие совпадений. Это доказывает, что мастера в Иордании и Аравии развивали свои уникальные технологии независимо друг от друга.