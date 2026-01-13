Понимание пяти важных шагов поможет вам лучше ориентироваться на современных маркетплейсах и принимать взвешенные решения о приобретении техники. 24 Канал подробно объяснит все этапы и на что стоит обратить внимание на каждом из них.

Смотрите также 6 настроек Android, которые стоит выключить сразу после покупки нового смартфона

Прежде всего стоит отметить, что это не просто сторонние наблюдения или собственные итоги. Информация и советы основываются на анализе поведения 5000 покупателей проведенным Techarc. Именно он определяет пять ключевых этапов, которые проходит человек перед нажатием кнопки "купить", когда выбирает новый смартфон.

На что обратить внимание при покупке нового смартфона онлайн?

Шаг 1: Эффективный поиск

Первая остановка – это листинг или результаты поиска в Google или каталоге техники любого магазина. Большинство пользователей ищут свой "гаджет мечты" по общим или брендовым запросам.

Статистика неумолима: более 80% посетителей никогда не листают дальше третьей страницы выдачи. Если нужная модель не попадает в эту "прайм-зону", покупатель может вообще отказаться от идеи покупки на этой платформе или пойти в офлайн-магазин.

Как же увеличить шансы на то, чтобы найти смартфон, который вас устроит?

Используйте фильтры и меню: Если устройство не появляется по общим запросам, применяйте детальные фильтры маркетплейсов. Это поможет сузить зону поиска до конкретных параметров, которые вам нужны.

Ищите конкретные модификации: Обращайте внимание, выделены ли разные цвета и объемы памяти в отдельные позиции в поиске, чтобы не пропустить нужную модель.

Шаг 2: Тщательное изучение характеристик

Следующим важным шагом является информационная страница товара, где собраны все технические характеристики и изображения. Проблема в том, что 6% покупателей прекращают процесс именно здесь, поскольку не могут быстро найти нужные данные.

Особенно это касается тех, кто покупает технику редко (раз в полгода или год) и не следит за актуальными трендами.

Сегодня почти каждый производитель смартфона добавляет к описанию устройства яркую презентацию, которая часто поражает больше чем само устройство. Поэтому лучше сразу перейти к странице с характеристиками.

Не останавливайтесь на "героических" фишках: Производители конечно выделяют только самые яркие функции, но для удачной покупки стоит найти информацию и о базовых функциях устройства и убедиться, что он имеет все, что вам нужно.

Уточняйте непонятное: Если вы редко покупаете технику и не находите нужных данных на странице, воспользуйтесь возможностью задать вопрос продавцу или просмотрите несколько обзоров устройства на YouTube.

Шаг 3: Отзывы и жалобы

Один из важнейших шагов при выборе любой техники – это ознакомление с отзывами пользователей, которые владеют или ранее владели этим гаджетом. Практически на каждом маркетплейсе есть страница с отзывами и вам обязательно нужно туда посетить после ознакомления с характеристиками.

Каким бы замечательным ни было устройство из описания от продавца, именно пользователи, которые реально испытали его, лучше всего расскажут вам о проблемных местах смартфона.

Но здесь есть несколько важных советов:

Фильтруйте комментарии: Люди обычно приходят в секцию отзывов для того, чтобы поделиться негативным опытом использования устройства. Именно поэтому, вероятно, вы будете видеть немало низких оценок и эту информацию следует воспринимать со здоровым уровнем скепсиса. Не каждый негативный отзыв будет релевантным и полезным.

Если вас что-то интересует, вы можете задать вопрос продавцу в секции отзывов. Это может касаться комплектации или любой функции. Не стесняйтесь, спрашивайте и получите ответ, а ваша публикация поможет кому-то другому.

Ищите "опытных" пользователей: Наиболее ценными являются отзывы людей, которые пользуются смартфоном от 3 до 6 месяцев. Именно такой срок позволяет выявить реальные проблемы или преимущества устройства, которые невозможно заметить в день покупки.

Шаг 4: Цена и доставка

Вопрос цены и оплаты обычно не становится преградой, если вы четко знаете, что вам нужно. Благодаря многообразию кэшбеков, бонусов и финансовых инструментов купить смартфон можно с комфортом для собственного кошелька.

Поэтому здесь все просто:

Скажите покупке "да": Убедитесь, что вас устраивает смартфон и вы согласны заплатить именно эту сумму за определенный набор характеристик и возможностей.

Выберите удобный метод оплаты: Покупка частями, оплата полностью или при получении – все это поможет приобрести устройство так, как вам действительно комфортно.

Удобная доставка: В зависимости от платформы или маркетплейса существует ряд комфортных способов получить онлайн-заказ. Безусловно лучший способ это самовывоз из магазина, где вы можете убедиться, что вас все устраивает. Кроме того, обычно это бесплатный способ. При получении заказа по почте также не забывайте осматривать товар.

Шаг 5: Проверка перед заказом

Это может показаться не значительным, но смартфон, который приехал на отделение почты, которое расположено на другом конце города, принесет уже не так много удовольствия в момент получения. Как вы уже понимаете, любая ошибка, может испортить все, поэтому следует все проверить:

Убедитесь, что это именно тот смартфон: Модели некоторых устройств могут отличаться всего одной буквой, в названии и означать существенную разницу в технических характеристиках, поэтому посмотрите внимательно еще раз, чтобы понять, что все правильно.

Проверьте данные для отправки: Номер собственного телефона, имя, адрес – все это важно, ведь ошибка может означать, проблемы при получении или невозможность проследить доставку.

Кроме того, не лишним будет заказать несколько дополнительных аксессуаров: защитная пленка, чехол, наушники, а возможно даже блок зарядки (современные смартфоны нередко лишены этого важного элемента комплектации).