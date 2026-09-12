Как строили акведуки

Римские мастера начинали строительство с тщательного поиска источника воды, чаще всего выбирая чистые подземные источники. Главная сложность заключалась в том, чтобы обеспечить постоянное движение воды благодаря едва заметному наклону конструкции вниз в направлении конечной точки, пишет 24 Канал.

Несмотря на сложные условия и отсутствие современного оборудования, римские инженеры прокладывали чрезвычайно точные маршруты. Для этого римские геодезисты использовали специальные инструменты, в частности диоптру и либру. Диоптра представляла собой диск с визиром посередине, который крепили на подставке. Специалист смотрел сквозь этот визир на специальные рейки, чтобы определить перепады высоты.

Другое устройство, либра, имело так называемый висок, который висел в воздухе. Геодезисты сравнивали положение виска с градуированными рейками на будущем маршруте акведука, чтобы точно рассчитать колебания рельефа.

Секрет сверхпрочного бетона

Важную роль в прочности сооружений сыграл особый римский бетон. Строители смешивали вулканический пепел (пуццолан) с известью и водой. Эта смесь становилась невероятно прочной и застывала даже под водой.

Римский бетон, безусловно, сыграл важную роль, особенно при возведении мостов, аркад и других конструктивных элементов,

– говорит профессор промышленного машиностроения из Университета Салерно в Италии Джованни Де Фео.

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Ученый также отметил, что римляне очень тщательно выбирали маршруты, стараясь обходить нестабильные геологические зоны, оползни и вулканы.

Очистка и подземные пути

Водопроводы не всегда возвышались над землей – значительная их часть пролегала под землей на сложных участках рельефа. Прежде чем вода поступала в город, она проходила через специальные бассейны-отстойники. Там грязь и песок оседали на дно, и только чистая вода текла дальше в распределительный резервуар.

Например, акведук Валента, снабжавший водой Константинополь, имел длину 400 километров. Для строительства таких гигантов привлекалось большое количество людей. Так, для создания акведука Адриана в Афинах длиной почти 20 километров команде из 500 рабочих потребовалось 15 лет.

Постоянный уход за водопроводами

Даже после завершения работ акведуки нуждались в постоянном обслуживании. Исследователи выяснили, что на стенках каналов со временем скапливался карбонатный налет. Рабочие регулярно счищали этот слой и заново оштукатуривали поверхность. В других местах налет просто покрывали новым слоем штукатурки без очистки.

Для такого большого города, как Рим, где работали сотни смотрителей, уход за водопроводами был приоритетом. Именно благодаря постоянному уходу некоторые акведуки работают и сегодня. Например, акведук Аква Вирго, построенный в 19 году до нашей эры, до сих пор бесперебойно снабжает Рим водой.