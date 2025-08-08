Как работают новые ограничения в ChatGPT?

Компания дифференцировала лимиты в зависимости от тарифного плана пользователя, чтобы оптимизировать нагрузку на свои системы и предотвратить злоупотребления. Для пользователей бесплатной версии ChatGPT установлен лимит в 10 сообщений в течение 5 часов. После исчерпания этого лимита чат-бот автоматически переключается на облегченную версию mini до момента обновления лимита. Также бесплатные пользователи имеют право на одно сообщение с использованием модели GPT-5-Thinking в день, пишет 24 Канал со ссылкой на официальные правила OpenAI.

Смотрите также OpenAI представила GPT-5, свою самую мощную и самую умную модель для ChatGPT

Владельцы платной подписки ChatGPT Plus получили значительно более высокий лимит – до 80 сообщений каждые 3 часа. Как и в бесплатной версии, после достижения предела чат автоматически перейдет на "мини-версию".

Пользователи Plus и Team могут вручную выбирать модель GPT-5-Thinking с недельным лимитом в 200 сообщений. Когда этот лимит исчерпан, опция выбора модели исчезает из меню до следующей недели.

В то же время автоматические переключения с GPT-5 на GPT-5-Thinking, когда сервис сам решает, что это нужно в конкретной ситуации, не учитываются в этом недельном ограничении.

Для корпоративных клиентов, которые используют тарифы ChatGPT Team и Pro, предусмотрен неограниченный доступ к моделям GPT-5, однако с соблюдением правил добросовестного использования.

К этим правилам относятся запреты на:

Злоупотребление использованием, например автоматическое или программное извлечение данных.

Предоставление доступа к учетным данным вашей учетной записи или предоставление доступа к вашей учетной записи кому-либо другому.

Перепродажа доступа или использование ChatGPT для питания сторонних сервисов.

OpenAI оставляет за собой право временно ограничивать доступ в случае обнаружения подозрительной активности. Компания предупреждает, что имеет "защитные ограждения, которые помогают предотвратить неправильное использование" и всегда работает над усовершенствованием этих систем.

Напомним, Microsoft, Perplexity и Cursor уже также добавили GPT-5 в свои сервисы добавили GPT-5 в свои сервисы, сделав это прямо в день презентации модели, 7 августа. Microsoft интегрировала GPT-5 в свои сервисы, включая Copilot, Microsoft Copilot Studio, GitHub Copilot, Visual Studio Code и Azure AI Foundry. Perplexity AI добавила GPT-5 как часть своего сервиса для подписчиков планов Pro и Max.