Власти Калифорнии создали специальный портал, который отслеживает влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Этот инструмент поможет правительству своевременно реагировать на массовые сокращения и защищать работников от безработицы.

В Калифорнии официально заработал новый веб-портал для мониторинга потери рабочих мест в связи с внедрением искусственного интеллекта. Как сообщает Engadget, аппарат губернатора Гэвина Ньюсома рассматривает эту платформу как "систему раннего предупреждения". Она поможет властям заранее выявлять сферы с массовыми сокращениями и оперативно вмешиваться в ситуацию.

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В основе работы трекера лежит анализ так называемого "влияния ИИ" (AI exposure). Этот показатель определяет, насколько легко алгоритмы и нейросети могут автоматизировать или полностью заменить человека на конкретной должности. Например, если работа заключается в рутинном анализе данных, воздействие ИИ на неё высокое, а значит, риск увольнения сотрудника существенно возрастает.

Для создания этого инструмента аппарат губернатора объединил усилия с Департаментом развития занятости Калифорнии и Калифорнийской политической лабораторией при Калифорнийском университете. Исследователи анализируют заявления на получение пособия по безработице и сопоставляют их с показателями влияния ИИ. Полученная статистика доступна всем, а данные на портале будут обновляться ежемесячно.

Фото: Engadget

Кто оказался в зоне наибольшего риска?

Новый трекер позволяет фильтровать потенциальное влияние искусственного интеллекта по различным демографическим и социальным группам:

по возрасту и образованию;

полом и отраслью;

расой, этнической принадлежностью и регионом.

Первые данные уже демонстрируют четкие тенденции. Наиболее уязвимыми к увольнениям из-за ИИ оказались молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Кроме того, статистика указывает, что женщины подвергаются значительно большему риску потери работы, чем мужчины.

Политический контекст и ограничения системы

Как отмечает издание Bloomberg, запуск трекера происходит на фоне растущего давления на власти. Общество требует от политиков решительных действий по защите рабочих мест от автоматизации. Это особенно актуально для Калифорнии, где расположены крупнейшие технологические гиганты мира.

Губернатор Гэвин Ньюсом, который, по слухам, планирует баллотироваться в президенты США в 2028 году, пытается позиционировать себя как защитника интересов простых граждан. Недавно он подписал указ, обязывающий государственные учреждения разработать планы компенсации последствий воздействия ИИ на работников штата.

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Несмотря на инновационность подхода, разработчики системы предостерегают от поспешных выводов. Инструмент не способен точно определить, было ли конкретное рабочее место ликвидировано именно из-за искусственного интеллекта. Сокращения могут быть следствием других макроэкономических факторов.

Важно! Исследователи советуют воспринимать данные трекера как ориентир, а не как абсолютную истину.

Тем не менее инициатива Калифорнии является чрезвычайно важным прецедентом. Она наглядно демонстрирует, как государства могут использовать аналитику данных для подготовки к неизбежным трансформациям на глобальном рынке труда, которые несет с собой стремительное развитие технологий.