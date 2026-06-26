Влада Каліфорнії створила спеціальний портал, який відстежує вплив штучного інтелекту на ринок праці. Цей інструмент допоможе уряду вчасно реагувати на масові скорочення та захищати працівників від безробіття.

У Каліфорнії офіційно запрацював новий вебпортал для моніторингу втрати робочих місць через упровадження штучного інтелекту. Як повідомляє Engadget, офіс губернатора Гевіна Ньюсома розглядає цю платформу як "систему раннього попередження". Вона допоможе владі заздалегідь виявляти сфери з масовими скороченнями та оперативно втручатися в ситуацію.

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В основі роботи трекера лежить аналіз так званого "впливу ШІ" (AI exposure). Цей показник визначає, наскільки легко алгоритми та нейромережі можуть автоматизувати або повністю замінити людину на конкретній посаді. Наприклад, якщо робота полягає в рутинному аналізі даних, вплив ШІ на неї є високим, а отже, ризик звільнення працівника суттєво зростає.

Для створення цього інструменту офіс губернатора об'єднав зусилля з Департаментом розвитку зайнятості Каліфорнії та Каліфорнійською політичною лабораторією при Каліфорнійському університеті. Дослідники аналізують заяви на страхування від безробіття та поєднують їх із показниками впливу ШІ. Отримана статистика є відкритою для всіх, а дані на порталі оновлюватимуться щомісяця.

Фото: Engadget

Хто опинився у зоні найбільшого ризику?

Новий трекер дозволяє фільтрувати потенційний вплив штучного інтелекту за різними демографічними та соціальними групами:

віком та освітою;

статтю та галуззю;

расою, етнічною приналежністю та регіоном.

Перші дані вже демонструють чіткі тенденції. Найбільш вразливими до звільнень через ШІ виявилися молоді люди віком від 25 до 35 років. Крім того, статистика вказує, що жінки піддаються значно більшому ризику втрати роботи, ніж чоловіки.

Політичний контекст та обмеження системи

Як зазначає видання Bloomberg, запуск трекера відбувається на тлі зростаючого тиску на владу. Суспільство вимагає від політиків рішучих дій для захисту робочих місць від автоматизації. Це особливо актуально для Каліфорнії, де розташовані найбільші технологічні гіганти світу.

Губернатор Гевін Ньюсом, який, за чутками, планує балотуватися в президенти США у 2028 році, намагається позиціювати себе як захисника інтересів простих громадян. Нещодавно він підписав указ, який зобов'язує державні установи розробити плани компенсації наслідків впливу ШІ на працівників штату.

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Попри інноваційність підходу, розробники системи застерігають від поспішних висновків. Інструмент не здатний достеменно визначити, чи ліквідували конкретне робоче місце саме через штучний інтелект. Скорочення можуть бути наслідком інших макроекономічних факторів.

Важливо! Дослідники радять сприймати дані трекера як орієнтир, а не як абсолютну істину.

Проте ініціатива Каліфорнії є надзвичайно важливим прецедентом. Вона наочно демонструє, як держави можуть використовувати аналітику даних для підготовки до неминучих трансформацій на глобальному ринку праці, які несе із собою стрімкий розвиток технологій.