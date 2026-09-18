Механика вместо программного размытия

Журналисты издания Tom's Guide протестировали новую 48-мегапиксельную основную камеру Fusion и подтвердили, что физические изменения в конструкции объектива кардинально меняют подход к мобильной съемке. Вместо программных алгоритмов "Портретного режима", которые часто ошибаются на границах объектов, смартфоны получили механическую диафрагму из шести лепестков, вырезанных лазером. Эти лепестки инженеры изготовили из специального полимерного композита, а их толщина меньше человеческого волоса.

Новый светосильный объектив f/1,48 пропускает значительно больше света на матрицу по сравнению с фиксированной диафрагмой f/1,78 в iPhone 17 Pro. Это позволяет сократить выдержку в ночном режиме, снижая риск смазывания изображения из-за дрожания рук и минимизируя цифровой шум в тенях. Пользователи могут выбирать между четырьмя значениями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 и f/4. Портреты и макроснимки при f/1,48 получают мягкий и естественный эффект боке, тогда как значение f/4 делает четким весь кадр.

Интенсивность размытия заднего плана зависит не только от выбранного значения диафрагмы, но и от расстояния до объекта съемки. На расстоянии около одного метра разница между f/1,48 и f/4 ощущается наиболее явно. При удалении на два–три метра эффект становится менее заметным. Переменная диафрагма работает и во время записи видео, что позволяет регулировать глубину резкости непосредственно в процессе съемки.

Обновленный режим Pro Controls открывает доступ к ручным настройкам выдержки, баланса белого, гистограммы и диафрагмы. Кроме того, система Smart Focus Tracking на базе искусственного интеллекта надежно удерживает фокус на объекте, даже если он ненадолго покидает кадр.

Защита от фейков и технические характеристики флагманов

Для борьбы с фотографиями, сгенерированными искусственным интеллектом, Apple разработала технологию Apple Reference Image. Камера защищенно подписывает данные снимка непосредственно в момент съемки на уровне пикселей. Далее система Private Cloud Compute создает цифровой негатив, подтверждающий подлинность кадра.

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Сердцем смартфонов стал 2-нанометровый процессор A20 Pro с ускоренным модулем Neural Engine. Устройства получили самое длительное время автономной работы в истории линейки, уменьшенный вырез Dynamic Island и новые цвета корпуса: Glacier, Burgundy, Deep Black и Silver.