Механіка замість програмного розмиття

Журналісти видання Tom's Guide протестували нову 48-мегапіксельну основну камеру Fusion і підтвердили, що фізичні зміни у конструкції об'єктива кардинально змінюють підхід до мобільної зйомки. Замість програмних алгоритмів Портретного режиму, які часто помиляються на межах об'єктів, смартфони отримали механічну діафрагму із шести пелюсток, вирізаних лазером. Ці пелюстки інженери виготовили зі спеціального полімерного композиту, а їхня товщина менша за людську волосину.

Новий світлосильний об'єктив f/1,48 пропускає значно більше світла на матрицю у порівнянні з фіксованою діафрагмою f/1,78 в iPhone 17 Pro. Це дозволяє скоротити витримку у нічному режимі, зменшуючи ризик розмиття від тремтіння рук та мінімізуючи цифровий шум у тінях. Користувачі можуть обирати між чотирма значеннями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 та f/4. Портрети та макрознімки на f/1,48 отримують м'який та природний ефект боке, тоді як значення f/4 робить чітким увесь кадр.

Інтенсивність розмиття заднього плану залежить не лише від обраного значення діафрагми, а й від відстані до об'єкта зйомки. На відстані близько одного метра різниця між f/1,48 та f/4 є максимально відчутною. При віддаленні на два – три метри ефект стає менш помітним. Змінна діафрагма працює і під час запису відео, що дозволяє регулювати глибину чіткості безпосередньо у процесі зйомки.

Оновлений режим Pro Controls відкриває доступ до ручних налаштувань витримки, балансу білого, гістограми та діафрагми. Крім того, система Smart Focus Tracking на базі штучного інтелекту надійно утримує фокус на об'єкті, навіть якщо він ненадовго залишає кадр.

Захист від фейків та технічні характеристики флагманів

Для боротьби з фотографіями, які згенерував штучний інтелект, Apple розробила технологію Apple Reference Image. Камера захищено підписує дані знімка безпосередньо у момент зйомки на рівні пікселів. Далі система Private Cloud Compute створює цифровий негатив, який підтверджує справжність кадру.

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Серцем смартфонів став 2-нанометровий процесор A20 Pro з прискореним модулем Neural Engine. Пристрої отримали найдовший час автономної роботи в історії лінійки, зменшений виріз Dynamic Island та нові кольори корпусу: Glacier, Burgundy, Deep Black і Silver.