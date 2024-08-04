Борьба с анонимностью и усиление безопасности

Основной целью новой системы является борьба с анонимностью, которая, по мнению китайского правительства, способствует распространению дезинформации, мошенничеству и киберпреступности. Чиновники утверждают, что такой шаг призван повысить ответственность пользователей и укрепить общественный порядок.

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Согласно новому законодательству, все интернет-платформы будут обязаны проверять личности пользователей при регистрации и привязывать аккаунты к уникальным идентификационным номерам, выданных правительством.

По мнению государственных органов, национальная интернет-идентификация уменьшит чрезмерный сбор и хранение персональной информации интернет-платформами. Благодаря использованию государственного индекса потребность платформ в самостоятельном сборе и хранении данных пользователей будет сведена к минимуму.

Централизация мониторинга пользователей

Китай имеет долгую историю жесткого контроля информации и мониторинга поведения в Интернете. Такие социальные сети, как Weibo, Xiaohongshu и Douyin, уже отражают расположение пользователей в своих публикациях. Однако нынешние усилия по мониторингу являются фрагментарными.

Введение единого интернет-идентификатора позволит централизовать процесс, что позволит более комплексно отслеживать деятельность граждан в Интернете.

Реакция общества

Информация о таких мерах вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности. Сторонники новой системы утверждают, что она повысит безопасность в интернете и ограничит сбор персональных данных различными приложениями. Критики, однако, выражают беспокойство относительно потенциальных нарушений приватности и свободы слова.

Многие опасаются, что система может привести к усилению государственного контроля над интернетом и ограничению доступа к информации.

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Известно, что на начальном этапе использование новой системы будет добровольным. Сейчас предложение открыто для общественного обсуждения до конца августа, что позволит гражданам выразить свои мысли и беспокойство.