Боротьба з анонімністю і посилення безпеки

Основною метою нової системи є боротьба з анонімністю, яка, на думку китайського уряду, сприяє поширенню дезінформації, шахрайству та кіберзлочинності. Чиновники стверджують, що такий крок покликаний підвищити відповідальність користувачів і зміцнити громадський порядок.

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Згідно з новим законодавством, усі інтернет-платформи будуть зобов'язані перевіряти особи користувачів під час реєстрації та прив'язувати акаунти до унікальних ідентифікаційних номерів, виданих урядом.

На думку державних органів, національна інтернет-ідентифікація зменшить надмірний збір та зберігання персональної інформації інтернет-платформами. Завдяки використанню державного індексу потреба платформ у самостійному зборі та зберіганні даних користувачів буде зведена до мінімуму.

Централізація моніторингу користувачів

Китай має довгу історію жорсткого контролю інформації та моніторингу поведінки в Інтернеті. Такі соціальні мережі, як Weibo, Xiaohongshu та Douyin, вже відображають розташування користувачів у своїх публікаціях. Однак нинішні зусилля з моніторингу є фрагментарними.

Запровадження єдиного інтернет-ідентифікатора дозволить централізувати процес, що дасть змогу більш комплексно відстежувати діяльність громадян в Інтернеті.

Реакція суспільства

Інформація про такі заходи викликала неоднозначну реакцію з боку громадськості. Прихильники нової системи стверджують, що вона підвищить безпеку в інтернеті та обмежить збір персональних даних різними додатками. Критики, однак, висловлюють занепокоєння щодо потенційних порушень приватності та свободи слова.

Багато хто побоюється, що система може призвести до посилення державного контролю над інтернетом і обмеження доступу до інформації.

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Наразі відомо, що на початковому етапі використання нової системи буде добровільним. Наразі пропозиція відкрита для громадського обговорення до кінця серпня, що дозволить громадянам висловити свої думки та занепокоєння.