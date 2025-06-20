Атака Salt Typhoon на Viasat

Одна из крупнейших компаний спутниковой связи в мире – американская Viasat – стала жертвой масштабной хакерской атаки. По данным Bloomberg, за взломом стоит китайская группировка Salt Typhoon, которая уже несколько лет осуществляет кибершпионскую деятельность против телекоммуникационных провайдеров в США и во многих других странах, сообщает 24 Канал.

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Viasat предоставляет спутниковый интернет для правительств, авиационной, энергетической, военной и морской отраслей, а также обслуживает обычных пользователей по всему миру, в том числе и в Украине.

Инцидент произошел еще в начале этого года, но известно о нем стало только сейчас. Компания сообщила, что сейчас сотрудничает с федеральными органами власти и партнерами по кибербезопасности, проводя полноценное расследование.

В Viasat подтвердили, что доступ хакеров состоялся через скомпрометированное устройство, однако по результатам проверки не было обнаружено никакого влияния на клиентов. Также отмечается, что инцидент пока считается ликвидированным – в последнее время не фиксировалось никакой подозрительной активности, связанной с этой атакой.

Это не первый случай, когда Viasat стала мишенью для хакеров. В феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, компания подверглась атаке со стороны российских хакеров. Тогда злоумышленники уничтожили модемы спутникового интернета KA-SAT с помощью вредоносного программного обеспечения AcidRain. Удар был нанесен по десяткам тысяч пользователей в Европе, в частности пострадали 5800 ветровых турбин в Германии.

Что мы знаем о Salt Typhoon

По данным ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), Salt Typhoon взламывает телекоммуникационные системы по меньшей мере с 2019 года. Осенью прошлого года агентства сообщили, что хакеры атаковали такие компании, как AT&T, Verizon, Charter Communications, Lumen, Windstream и Consolidated Communications.

Кроме того, злоумышленники получили доступ к системам перехвата правоохранителей и к закрытым каналам связи некоторых американских чиновников. В июне этого года стало известно о потенциальном поражении еще двух компаний – Comcast и Digital Realty.

С декабря 2024 года по январь 2025 года активность Salt Typhoon значительно возросла – группировка взломала еще больше сетевых систем в мире, используя незащищенные устройства с операционной системой Cisco IOS XE.