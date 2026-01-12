В конце прошлого месяца в Международному союзу электросвязи получил около десятка заявок от различных китайских спутниковых операторов. Совокупно они сигнализируют о намерении вывести на орбиту более 200 тысяч аппаратов для спутникового интернета. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

Почему Китай массово заявляет спутниковые проекты?

Крупнейшими стали проекты CTC-1 і CTC-2, каждый из которых предусматривает по 96 714 спутников. Обе заявки поданы новосозданным Институтом использования радиочастотного спектра и технологических инноваций. Организацию зарегистрировали в северной китайской провинции Хэбэй 30 декабря – уже после подачи документов в ITU. Институт основали семь китайских структур, а его штаб-квартира расположена в районе Сюнъань, который с 2017 года развивают как инновационный хаб для Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.

Как пишет Global Times, Китай и США в последние годы активно соревнуются за создание мегасозвездий интернет-спутников. Пока безоговорочным лидером является американская SpaceX со своей сетью Starlink, на которую приходится большинство аппаратов на низкой околоземной орбите. В то же время радиочастотный спектр и орбитальные позиции ограничены, а компании, которые первыми их занимают, получают приоритет.

9 января Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить еще 7 500 спутников Starlink второго поколения. Все они должны быть выведены на орбиту до конца 2031 года, что увеличит общее количество спутников компании до 15 тысяч. Ранее SpaceX просила разрешение на 30 тысяч аппаратов, но решение по остальным заявкам пока отложено.

Среди других китайских представлений в ITU – первая заявка от государственной China Mobile с проектом L1 на 2 520 спутников, а также план на 1 296 аппаратов от Shanghai Spacecom Satellite Technology, которая работает над сетью Qianfan. Всего в Китае параллельно развивают несколько крупных программ, в частности Guowang с планом примерно на 13 тысяч спутников и Qianfan, предусматривающей развертывание более 15 тысяч аппаратов до 2030 года.

Пекин заявляет, что Starlink уже создает угрозы безопасности и перегружает общие орбитальные ресурсы, повышая риск столкновений. В декабре SpaceX сообщила, что один из ее спутников потерпел сбой и начал неконтролируемо снижаться. По замыслу компании, срок службы аппаратов составляет около пяти лет, после чего их намеренно сжигают в атмосфере Земли. Также SpaceX объявила о намерении в этом году снизить орбиты примерно 4 400 спутников с высоты около 550 км до 480 км, чтобы уменьшить вероятность аварий.

Низкая околоземная орбита быстро заполняется, ведь страны соревнуются за ограниченные частоты и орбитальные позиции. По данным ITU, такие спутники обычно работают на высотах от 400 до 2 000 км. Правила, принятые в 2019 году, обязывают операторов начать эксплуатацию системы в течение семи лет после подачи заявки. Далее они должны развернуть 10 процентов созвездия за два года, половину – за пять и всю сеть – за семь лет. Если эти этапы не выполнены, заявка сокращается в соответствии с реальными планами развертывания.

Кроме мегапроектов, Китай подал и ряд меньших заявок. Среди них – Tianqi-3G от пекинской Guodian Gaoke на 1 132 спутника, M1 от China Mobile на 144 аппарата и YX-5 на 106 спутников от Emposat, ранее известной как SatelliteHerd. Частные компании также активны: GalaxySpace планирует сеть Galaxy-SAR-2 из 96 спутников и созвездие BlackSpider-3 из 81 аппарата.