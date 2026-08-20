Снимок был сделан марсоходом NASA Curiosity во время исследования кратера Гейла вблизи горы Шарп и хребта Гедиз-Валлис. На фотографии видна характерная для этой части Марса каменистая местность, отдаленные холмы и небольшое темное пятно над горизонтом. Из-за его расположения на снимке может показаться, что объект не касается поверхности и находится в воздухе. Об этом пишет Sciencetimes.

Что именно сфотографировал Curiosity?

Именно эта особенность и стала причиной новой волны обсуждений в сети. Некоторые пользователи предположили, что камера Curiosity могла зафиксировать неизвестный летающий объект. Другие связали изображение с возможностью существования внеземной жизни на Марсе.

Однако сама фотография не дает оснований утверждать, что на ней изображен космический корабль, живой организм или какой-либо искусственный объект. Одного кадра недостаточно, чтобы установить даже базовые характеристики этого объекта. В частности, невозможно точно определить его расстояние от марсохода, реальный размер или то, двигался ли он вообще.

На снимке также нет очевидных признаков работы двигателя – например, следа от выхлопа. Кроме того, нет серии кадров, которая позволила бы проследить возможное движение объекта.

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Может ли это быть просто особенностью снимка?

Одно из наиболее очевидных объяснений заключается в том, что темная форма вообще не является отдельным физическим объектом. Камеры космических аппаратов могут фиксировать различные артефакты. Например, во время экспозиции сенсор может взаимодействовать с высокоэнергетическими частицами, в частности с космическими лучами. Такие явления способны создавать на изображении яркие точки, темные пятна или полосы.

Если смотреть на один кадр без сравнения с другими фотографиями, подобный артефакт легко принять за реальный объект в марсианском небе. Подобные явления уже встречались на снимках марсоходов. Особенно заметными они могут быть в периоды повышенной солнечной активности, когда количество высокоэнергетических частиц, достигающих поверхности Марса, может увеличиваться.

Что еще могут быть объяснения для загадочного пятна?

Другим возможным объяснением является марсианская пыль. Марс известен активными ветрами и пылевыми явлениями. Частицы могут подниматься над поверхностью, а при определенном освещении и ракурсе небольшое облако пыли способно выглядеть как отдельный темный объект на фоне неба.

Кроме того, на вид фотографии влияют обработка изображения и сжатие данных. Небольшая деталь, которая на оригинальном снимке почти незаметна, после обработки может стать более контрастной. Нельзя исключать и более прозаичный вариант – далекую скалу или другую деталь рельефа. Особенности перспективы на плоском двумерном изображении могут создавать впечатление, что объект отделен от поверхности.

Именно поэтому для установления природы пятна нужно сравнить его с соседними кадрами, сделанными примерно в тот же момент. Также важны технические данные камеры и информация об условиях съемки.

Если одно и то же пятно присутствует только в одном кадре, это может свидетельствовать в пользу артефакта. Если же оно меняет положение в серии изображений, это уже даст основания более подробно исследовать возможное движение объекта.

Может ли это быть доказательством жизни на Марсе?

Пока что – нет.

Снимок не содержит никаких признаков, которые могли бы подтвердить существование внеземной жизни. На нем не видно организмов, биологических структур, искусственных материалов или сигналов, которые можно было бы связать с деятельностью разумной цивилизации.

Curiosity действительно исследует Марс с целью выяснить, существовали ли в прошлом условия, пригодные для микробиологической жизни. Но наличие пригодных для жизни условий и непосредственное обнаружение жизни – это принципиально разные вещи. Даже если предположить, что темное пятно является физическим объектом, этого все равно было бы недостаточно для вывода о его внеземном происхождении.

Для такого утверждения потребовались бы гораздо более убедительные доказательства. Например, несколько независимых снимков, демонстрирующих движение объекта, данные от различных научных приборов, очевидные признаки работы двигателя или независимое подтверждение другими аппаратами.

Что на самом деле может показать этот снимок?

Самое осторожное описание фотографии Curiosity – необычная или пока не объясненная визуальная деталь над марсианским горизонтом. У нее может быть вполне естественное или техническое объяснение. Среди возможных вариантов – пыль, удаленная скала, особенности перспективы, последствия обработки изображения или взаимодействие космической частицы с сенсором камеры.

В то же время подобные снимки не обязательно бесполезны для науки. Необычные детали могут побудить исследователей проверить работу камер, особенности марсианской атмосферы, движение пыли и геологические условия в районе съемки.

Поэтому фотография Curiosity действительно интересна, но пока что она говорит гораздо меньше о возможных"инопланетянах", чем о сложности интерпретации отдельных снимков с поверхности другой планеты.