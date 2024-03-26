В последние годы сообщество металлоискателей растет большими темпами, привлекая все новых и новых участников, которых привлекает это хобби. Они вооружаются ручными металлодетекторами и прочесывают леса, поля, заброшенные поселения и другие места. Этот самородок – лишь одна из многочисленных вещей, которые постоянно находят по всему миру таким способом.

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Детали

Брок, который проехал три с половиной часа от своего дома, чтобы присоединиться к организованной экспедиции в мае прошлого года, прибегнул к использованию старой неисправной техники после того, как его металлоискатель не работал должным образом.

Однако за считанные минуты после настройки оборудования он обнаружил золотой самородок, который получил прозвище "Самородок Хиро".

На самом деле я опоздал примерно на час, думая, что пропустил все действо,

– сказал Брок, согласно пресс-релизу аукционной компании Mullock Jones.

Развитие технологий подпитывает интерес к металлодетекции, появляются более совершенные металлоискатели, приложения на основе GPS для отслеживания маршрутов и маркировки находок, а также многочисленные каналы на YouTube, посвященные таким поискам.

Но, как доказал Брок, иногда удача бывает важнее высокотехнологичного оборудования: "У всех там было современное оборудование, а я шел на ощупь с тремя старыми машинами, и одна из них не выдержала. Это лишь показывает, что не имеет значения, какое оборудование вы используете, если вы ходите по находке и достаточно внимательны к тому, что может скрываться под землей. Это имеет большое значение", – сказал он.

Его самородок оценивается от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (40 000 – 50 700 долларов США), согласно оценке компании Mullock Jones, которая занимается его продажей.

Брок считает, что это самый большой самородок, найденный на английской земле, поскольку предыдущая самая большая находка весила 54 грамма.

Большинство металлоискателей-любителей активно работают в течение десятилетий, в надежде найти ценные сокровища или исторические артефакты. В последние годы популярность этого хобби растет: один из производителей металлодетекторов, компания Minelab, сообщила в 2020 году, что продала на 30% больше, чем в предыдущем году, а за год до того – на 18% больше, чем в предыдущем.

Самый дорогой металлоискатель может стоить 15 000 долларов, но начальные модели доступны лишь за несколько сотен долларов.