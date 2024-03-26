Останніми роками спільнота металошукачів зростає великими темпами, залучаючи все нових і нових учасників, яких приваблює це хобі. Вони озброюються ручними металодетекторами й прочісують ліси, поля, закинуті поселення та інші місця. Цей самородок – лише одна з численних речей, які постійно знаходять по всьому світу таким способом.

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Брок, який проїхав три з половиною години від свого дому, щоб приєднатися до організованої експедиції в травні минулого року, вдався до використання старої несправної техніки після того, як його металошукач не працював належним чином.

Однак за лічені хвилини після налаштування обладнання він виявив золотий самородок, який отримав прізвисько "Самородок Хіро".

Насправді я запізнився приблизно на годину, думаючи, що пропустив усе дійство,

– сказав Брок, згідно з пресрелізом аукціонної компанії Mullock Jones.

Розвиток технологій підживлює інтерес до металодетекції, з'являються більш досконалі металошукачі, додатки на основі GPS для відстеження маршрутів і маркування знахідок, а також численні канали на YouTube, присвячені таким пошукам.

Але, як довів Брок, іноді удача буває важливішою за високотехнологічне обладнання: "У всіх там було сучасне обладнання, а я йшов навпомацки з трьома старими машинами, і одна з них не витримала. Це лише показує, що не має значення, яке обладнання ви використовуєте, якщо ви ходите по знахідці і достатньо уважні до того, що може ховатися під землею. Це має велике значення", – сказав він.

Його самородок оцінюється від 30 до 40 тисяч фунтів стерлінгів (40 000 – 50 700 доларів США), згідно з оцінкою компанії Mullock Jones, яка займається його продажем.

Брок вважає, що це найбільший самородок, знайдений на англійській землі, оскільки попередня найбільша знахідка важила 54 грами.

Більшість металошукачів-любителів активно працюють протягом десятиліть, у надії знайти цінні скарби або історичні артефакти. В останні роки популярність цього хобі зростає: один з виробників металодетекторів, компанія Minelab, повідомила у 2020 році, що продала на 30% більше, ніж у попередньому році, а за рік до того – на 18% більше, ніж у попередньому.

Найдорожчий металошукач може коштувати 15 000 доларів, але початкові моделі доступні лише за кілька сотень доларів.