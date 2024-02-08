Деталі

Після виявлення скарбу в гравійному кар'єрі в провінції Аліканте дослідники звернули увагу на кілька цікавих деталей у деяких залізних предметах. Тоді вони описали ці предмети як такі, що були виготовлені з "темного свинцевого металу. Місцями він блискучий і вкритий оксидом, схожим на залізо, який здебільшого потріскався.

Дивіться також Вчені знайшли причину занепаду цивілізації мая

Нові дослідження показали, що залізо, використане в двох артефактах, походить від метеорита, який впав на Землю близько 1 мільйона років тому. Вчені протестували два залізні предмети: С-подібний браслет і порожнисту сферу, увінчану золотим листом, який, можливо, колись прикрашав руків'я меча. Обидва предмети були виготовлені між 1400 і 1200 роками до нашої ери.

Зв'язок між золотом і залізом є важливим, оскільки обидва елементи мають велику символічну і соціальну цінність. У цьому випадку [артефакти] були, ймовірно, прихованим скарбом, який міг належати цілій громаді, а не одній людині. У цей історичний період на Піренейському півострові не було королівств,

– пише один з авторів дослідження Ігнасіо Монтеро Руїс, науковий співробітник Іспанського інституту історії.

За допомогою мас-спектрометрії (цей метод вимірює відношення маси до заряду молекул), вони виміряли сліди залізо-нікелевого сплаву, які можна порівняти з тими, що містяться в метеоритному залізі.

Дослідники також з'ясували, що склад артефактів дуже схожий, тож "обидва об'єкти могли походити з одного метеорита".

Нові технології

Досі невідомо, хто виготовив ці предмети і звідки вони взялися. Одна з версій полягає в тому, що вони походять зі східного Середземномор'я, де відомі інші сучасні об'єкти (наприклад, кинджал та інші предмети з гробниці Тутанхамона. "У нас немає аргументів на користь більш місцевого виробництва, оскільки інше метеоритне залізо в Європі має більш пізню хронологію – з Польщі або Швейцарії", – каже Монтеро Руїс.

Це перші і найстаріші метеоритні залізні предмети, знайдені на Піренейському півострові. Вчені кажуть, що технологія виробництва заліза повністю відрізняється від металургії на основі міді та благородних металів (золота і срібла). Тому люди, які почали працювати з метеоритним залізом, а пізніше з земним залізом, повинні були впроваджувати інновації та розробляти нові технології.

Артефакти також пропонують нове розуміння металургійних практик пізньої бронзової доби. Єдині відомі артефакти, що містять метеоритне залізо з першого тисячоліття до нашої ери, включають наконечник стріли 900 року до нашої ери, знайдений у Морігені, Швейцарія, та кілька предметів з Польщі, датованих приблизно 800 роком до нашої ери.