Стремление к доминированию на рынке искусственного интеллекта имеет свою цену, и для планеты она оказывается слишком высокой. Как сообщает издание Futurism со ссылкой на экологический отчет Google, энергопотребление и выбросы компании стремительно взлетели вверх из-за агрессивного развития ИИ-инфраструктуры.

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Что такое ИИ-инфраструктура и почему она наносит вред окружающей среде?

ИИ-инфраструктура – это гигантские дата-центры, до краев заполненные мощными серверами и процессорами. Чтобы обучать нейросети и генерировать ответы на запросы, эти серверы работают круглосуточно на пределе возможностей. Они потребляют колоссальные объемы электроэнергии и требуют миллионов литров воды для охлаждения.

Согласно отчету, начиная с 2019 года спрос Google на электроэнергию вырос на ошеломляющие 250%. Только за последний год этот показатель подскочил на 37%. В то же время выбросы парниковых газов компании увеличились на 18%, что связано с производством аппаратного обеспечения для ИИ.

В самом документе компания откровенно признает проблему:

Самым значительным изменением нашего воздействия на окружающую среду является расширение нашей технической инфраструктуры – и энергии, необходимой для ее работы. Этот быстрый рост спроса на энергию – реальность, которой мы должны активно управлять.

Экологические отчеты Google и Amazon: реальные масштабы проблемы

Рост выбросов и энергопотребления: Помимо Google, свой экологический отчет опубликовала компания Amazon. Оба технологических гиганта зафиксировали резкий рост углеродного следа: общие выбросы Google выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, а Amazon – на 16%.

Помимо Google, свой экологический отчет опубликовала компания Amazon. Оба технологических гиганта зафиксировали резкий рост углеродного следа: общие выбросы Google выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, а Amazon – на 16%. Источники загрязнения (Scope 3): Основная часть выбросов приходится на косвенные выбросы (Scope 3), которые компании напрямую не контролируют. Это строительство новых дата-центров (использование стали и цемента), закупка графических процессоров (GPU) и чипов памяти. Производство полупроводников сосредоточено в Азии, где энергосети сильно зависят от ископаемого топлива.

Основная часть выбросов приходится на косвенные выбросы (Scope 3), которые компании напрямую не контролируют. Это строительство новых дата-центров (использование стали и цемента), закупка графических процессоров (GPU) и чипов памяти. Производство полупроводников сосредоточено в Азии, где энергосети сильно зависят от ископаемого топлива. Возврат к ископаемому топливу: из-за колоссальных потребностей ИИ в энергии технологические гиганты (в частности, Google) начинают активно инвестировать в электростанции, работающие на природном газе, что ставит под угрозу их планы по достижению нулевого уровня выбросов (net-zero).

Исследования ООН и ученых: какова цена простых запросов?

Согласно отчету Университета ООН, опубликованному в июне 2026 года, мировые дата-центры в прошлом году потребляли 448 триллионов ватт-часов электроэнергии. Нагрузка на ресурсы планеты поражает:

один текстовый запрос в ChatGPT потребляет столько же энергии, сколько энергоэффективная лампочка за 2,5 минуты работы (при этом платформа обрабатывает около 2,5 миллиарда запросов ежедневно).

Создание одного сложного видео с помощью ИИ эквивалентно 42 часам непрерывного горения такой лампы и приводит к испарению около 4 литров воды.

К 2030 году для обеспечения работы мировых дата-центров (без учета систем прямого охлаждения) потребуется 9,3 триллиона литров воды.

Искусственный интеллект оказывает колоссальное давление на энергетическую инфраструктуру и климатическую систему. Пока Google пытается строить новые дата-центры, американцы активно протестуют против них. Из-за этого общественного сопротивления Google и другие конкуренты уже обсуждают идею выноса центров обработки данных в космос.

В своем отчете Google пытается смягчить статистику, заявляя, что ИИ является "мощным инструментом для глобальных климатических действий". Компания также обещает сделать дата-центры более эффективными.

Экономическое давление и попытки оптимизации

Из-за неконтролируемого роста расходов на токены крупные компании начинают ограничивать использование ИИ. Например, Uber ограничил расходы сотрудников на ИИ до 1500 долларов в месяц, а Amazon закрыла внутренний конкурс, поощрявший сотрудников активно использовать нейросети.

Чтобы снизить расходы и уменьшить нагрузку на облако, Microsoft и Google начали активно продвигать более компактные локальные (edge) модели ИИ, которые работают непосредственно на смартфонах или ноутбуках пользователей.

Обратите внимание! На фоне общественной критики Google заявила о намерении к 2030 году возвращать природе больше воды, чем расходуется на охлаждение ее серверов. В то же время в Microsoft сравнили годовое потребление воды одним новым дата-центром с расходами обычного ресторана.

Однако в краткосрочной перспективе гонка вооружений в сфере ИИ заставляет техногигантов рассматривать свой стремительно растущий экологический след как необходимое зло. В отсутствие жесткого регулирования компании будут продолжать действовать по собственному усмотрению, ставя под угрозу климатическую стабильность планеты.