Прагнення домінувати на ринку штучного інтелекту має свою ціну, і для планети вона виявляється надто високою. Як повідомляє видання Futurism із посиланням на екологічний звіт Google, енергоспоживання та викиди компанії стрімко злетіли вгору через агресивну розбудову ШІ-інфраструктури.

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Що таке ШІ-інфраструктура та чому вона шкодить довкіллю?

ШІ-інфраструктура – це гігантські дата-центри, вщент заповнені потужними серверами та процесорами. Щоб навчати нейромережі та генерувати відповіді на запити, ці сервери працюють цілодобово на межі можливостей. Вони споживають колосальні обсяги електроенергії та потребують мільйонів літрів води для охолодження.

Згідно зі звітом, починаючи з 2019 року, попит Google на електроенергію зріс на приголомшливі 250%. Лише за останній рік цей показник підскочив на 37%. Водночас викиди парникових газів компанії збільшилися на 18%, що пов'язано з виробництвом апаратного забезпечення для ШІ.

У самому документі компанія відверто визнає проблему:

Найбільшою зміною нашого впливу на довкілля є розширення нашої технічної інфраструктури – і енергії, необхідної для її роботи. Це швидке зростання попиту на енергію є реальністю, якою ми повинні активно управляти.

Екологічні звіти Google та Amazon: реальні масштаби проблеми

Зростання викидів та енергоспоживання: Окрім Google, свій екологічний звіт опублікувала компанія Amazon. Обидва техногіганти зафіксували різке зростання вуглецевого сліду: загальні викиди Google зросли на 25% порівняно з минулим роком, а Amazon – на 16%.

Окрім Google, свій екологічний звіт опублікувала компанія Amazon. Обидва техногіганти зафіксували різке зростання вуглецевого сліду: загальні викиди Google зросли на 25% порівняно з минулим роком, а Amazon – на 16%. Джерела забруднення (Scope 3): Основна частина викидів припадає на непрямі витрати (Scope 3), які компанії безпосередньо не контролюють. Це будівництво нових дата-центрів (використання сталі та цементу), закупівля графічних процесорів (GPU) та чипів пам'яті. Виробництво напівпровідників зосереджене в Азії, де енергомережі сильно залежать від викопного палива.

Основна частина викидів припадає на непрямі витрати (Scope 3), які компанії безпосередньо не контролюють. Це будівництво нових дата-центрів (використання сталі та цементу), закупівля графічних процесорів (GPU) та чипів пам'яті. Виробництво напівпровідників зосереджене в Азії, де енергомережі сильно залежать від викопного палива. Повернення до викопного палива: Через колосальні потреби ШІ в енергії, технологічні гіганти (зокрема Google) починають активно інвестувати в електростанції на природному газі, що ставить під загрозу їхні плани щодо досягнення нульового рівня викидів (net-zero).

Дослідження ООН та вчених: яка ціна простих запитів?

Згідно зі звітом Університету ООН, опублікованим у червні 2026 року, світові дата-центри минулого року спожили 448 трильйонів ватт-годин електроенергії. Навантаження на ресурси планети вражає:

Один текстовий запит до ChatGPT споживає стільки ж енергії, скільки енергоефективна лампочка за 2,5 хвилини роботи (при цьому платформа обробляє близько 2,5 мільярда запитів щодня).

Генерація одного складного відео за допомогою ШІ еквівалентна 42 годинам безперервного горіння такої лампи та призводить до випаровування близько 4 літрів води.

До 2030 року для забезпечення роботи світових дата-центрів (без урахування систем прямого охолодження) знадобиться 9,3 трильйона літрів води.

Штучний інтелект чинить колосальний тиск на енергетичну інфраструктуру та кліматичну систему. Поки Google намагається будувати нові дата-центри, американці активно протестують проти них. Через цей суспільний спротив Google та інші конкуренти вже обговорюють ідею винесення центрів обробки даних у космос.

У своєму звіті Google намагається пом'якшити статистику, заявляючи, що ШІ є «потужним інструментом для глобальних кліматичних дій». Компанія також обіцяє зробити дата-центри більш ефективними.

Економічний тиск та спроби оптимізації

Через неконтрольоване зростання витрат на токени великі компанії починають обмежувати використання ШІ. Наприклад, Uber обмежив витрати співробітників на ШІ до 1500 доларів на місяць, а Amazon закрила внутрішній конкурс, який заохочував працівників активно використовувати нейромережі.

Щоб знизити витрати та зменшити навантаження на хмару, Microsoft та Google почали активно просувати компактніші локальні (edge) моделі ШІ, які працюють безпосередньо на смартфонах чи ноутбуках користувачів.

Зверніть увагу! На тлі суспільної критики Google заявила про намір до 2030 року повертати природі більше води, ніж витрачається на охолодження її серверів. Водночас у Microsoft порівняли річне споживання води одним новим дата-центром із витратами звичайного ресторану.

Проте в короткостроковій перспективі гонка озброєнь у сфері ШІ змушує техногігантів розглядати свій стрімко зростаючий екологічний слід як необхідне зло. За відсутності жорсткого регулювання компанії продовжуватимуть робити ставки на власний розсуд, ставлячи під загрозу кліматичну стабільність планети.