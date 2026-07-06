Когда исчезнет последний росток?

Несмотря на уязвимость отдельных комнатных цветов, растительный мир как целостная система способен просуществовать гораздо дольше, чем считалось ранее. Новое исследование двух планетологов, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres, свидетельствует о том, что растения могут оставаться на Земле даже тогда, когда Солнце начнет буквально испарять океаны. Об этом пишет издание ScienceAlert.

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Астробиолог Якоб Хакк'Мисра и климатолог Эрик Вульф из некоммерческого исследовательского института Blue Marble Space в Сиэтле провели серию сложных трехмерных симуляций. Они попытались смоделировать состояние земного климата на 2 миллиарда лет вперед. В своих расчетах ученые учли постепенное увеличение яркости Солнца (которое за это время должно стать примерно на 20 процентов мощнее), а также колебания концентрации углекислого газа в атмосфере.

Основная угроза для растений исходит не только от жары. Ключевым фактором является природный карбонатно-силикатный цикл Земли. В норме углекислый газ вымывается из атмосферы в океаны, оседает на дне, превращается в горные породы, а затем снова попадает в воздух из-за извержений вулканов и движения тектонических плит. Однако с нагреванием планеты этот баланс может нарушиться.

Исследователи рассмотрели два основных сценария будущего:

В первом варианте, предполагающем интенсивное выветривание горных пород, температура поверхности остается стабильной, но уровень углекислого газа стремительно падает. В таком случае растения просто "задохнутся" от голода уже через 1,84 миллиарда лет.

Во втором же сценарии уровень газа остается достаточным, но средняя температура на Земле поднимается до 65 градусов по Цельсию. Это критический предел, при котором ни одно наземное растение не сможет выжить. Этот "тепловой" финал наступит примерно через 1,87 миллиарда лет.

Это свидетельствует о том, что фотосинтезирующая биосфера Земли может оставаться жизнеспособной в той или иной форме вплоть до момента, когда Земля начнет терять воду,

– прокомментировали исследователи Якоб Хакк'Мисра и Эрик Вульф в своем отчете.

Сегодня растения составляют около 80 процентов всей биомассы планеты, поэтому их судьба определяет судьбу почти всего живого. Однако ученые оставляют место для оптимизма. Текущие модели не учитывают возможную эволюцию или технологический прогресс человечества или другой разумной цивилизации, которая может появиться в будущем.

Растения могут адаптироваться, развив способность регулировать собственную температуру или давление. Они могут постепенно перемещаться в более высокие слои атмосферы, а впоследствии даже распространиться на объекты с низкой гравитацией, такие как Луна или кометы. Что касается человеческого вмешательства, то существуют гипотетические методы геоинженерии: от создания солнечных щитов на орбите до радикальной идеи изменения орбиты самой Земли или манипуляций с массой Солнца.

Мы предполагаем, что по умолчанию история нашей планеты заключается в том, что жизнь выживет по крайней мере столько же, сколько сама Земля,

– добавили ученые в выводах своей работы.

Даже если условия на поверхности станут невыносимыми, жизнестойкость земной природы дает надежду, что наша планета будет оставаться "зеленой" гораздо дольше, чем длится вся история многоклеточной жизни до сегодняшнего дня.