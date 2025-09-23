Недавно (12 сентября) комета прошла ближайшую к Солнцу точку (перигелий) на расстоянии 75,20 миллионов километров. Теперь она удаляется от Солнца, но приближается к Земле, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Когда можно будет увидеть комету собственными глазами?

Минимальное расстояние до нашей планеты составит 40,38 миллионов километров 21 октября. По оценкам, один оборот вокруг Солнца комета делает примерно за 1400 лет.

Прогнозы по яркости кометы в октябре разнятся, но большинство экспертов сходятся на том, что она будет колебаться между +6 и +7 звездной величиной.

Это означает, что объект будет находиться на грани видимости невооруженным глазом, но его точно можно будет разглядеть в бинокль или небольшой телескоп.

Наилучшим временем для наблюдения за кометой C/2025 R2 (SWAN) будет период ее наибольшей яркости. По предварительным расчетам самой яркой комета может стать около 12 октября.

Сейчас комета SWAN видна преимущественно из Южного полушария, но к концу сентября она станет доступной для наблюдений и в Северном.

В начале октября ее можно будет найти низко над юго-западным горизонтом примерно через 90 минут после захода Солнца.

К 25 октября она поднимется на середину южного неба к концу сумерек и будет заходить за горизонт уже после полуночи. В течение месяца комета пересечет созвездие Весов, Скорпиона, Змееносца, Змеи, Щита, Стрельца, Орла и Водолея.

Что известно о комете C/2025 R2 (SWAN)?

Комета SWAN является преимущественно газовой, а не пылевой. Это означает, что она будет казаться тусклее, чем кометы с большим содержанием пыли, который лучше отражает солнечный свет. Ее свечение будет иметь голубовато-белый оттенок. Большинство наблюдателей увидят ее как почти круглое облачко, более яркое в центре, с возможным тонким и слабым хвостом.

В соцсетях распространилась информация о возможном метеоритном дожде 4-6 октября, связанном с кометой. Однако эта теория маловероятна. Хотя на двумерных диаграммах орбиты Земли и кометы пересекаются, в реальности они разминутся на расстоянии около 7 миллионов километров.

Кроме того, Земля пройдет точку вероятного пересечения на 16 дней раньше самой кометы. Поскольку комета газовая, она оставляет за собой мало обломков, поэтому значительного метеорного потока ожидать не стоит.

Как была открыта комета?

10 сентября Владимир Безуглый из Днепра анализировал снимки, сделанные 5-9 сентября камерой SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космического аппарата SOHO. Он заметил движущийся объект, похожий на яркое пятно, вблизи Солнца.

Это оказалась комета, которую позже сам первооткрыватель назвал одной из самых ярких, когда-либо найденных на снимках SWAN. 15 сентября объект получил официальное обозначение C/2025 R2 (SWAN).

Сейчас яркость кометы оценивается в +7 звездной величины. Это немного слабее предела видимости невооруженным глазом (около +6,5), поэтому для наблюдения нужен бинокль. Те, кто уже видел комету, описывают её как небольшую, плотную голову (кому) с тонким и слабым хвостом, простирающимся примерно на два градуса.