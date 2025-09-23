Нещодавно (12 вересня) комета пройшла найближчу до Сонця точку (перигелій) на відстані 75,20 мільйона кілометрів. Тепер вона віддаляється від Сонця, але наближається до Землі, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Коли можна буде побачити комету на власні очі?

Мінімальна відстань до нашої планети складе 40,38 мільйона кілометрів 21 жовтня. За оцінками, один оберт навколо Сонця комета робить приблизно за 1400 років.

Прогнози щодо яскравості комети в жовтні різняться, але більшість експертів сходяться на тому, що вона коливатиметься між +6 та +7 зоряною величиною.

Це означає, що об'єкт перебуватиме на межі видимості неозброєним оком, але його точно можна буде розгледіти в бінокль або невеликий телескоп.

Найкращим часом для спостереження за кометою C/2025 R2 (SWAN) буде період її найбільшої яскравості. За попередніми розрахунками найяскравішою комета може стати близько 12 жовтня.

Зараз комету SWAN видно переважно з Південної півкулі, але до кінця вересня вона стане доступною для спостережень і в Північній.

На початку жовтня її можна буде знайти низько над південно-західним горизонтом приблизно через 90 хвилин після заходу Сонця.

До 25 жовтня вона підніметься на середину південного неба до кінця сутінків і заходитиме за горизонт вже після опівночі. Протягом місяця комета перетне сузір'я Терезів, Скорпіона, Змієносця, Змії, Щита, Стрільця, Орла та Водолія.

Що відомо про комету C/2025 R2 (SWAN)?

Комета SWAN є переважно газовою, а не пиловою. Це означає, що вона здаватиметься тьмянішою, ніж комети з великим вмістом пилу, який краще відбиває сонячне світло. Її світіння матиме блакитно-білий відтінок. Більшість спостерігачів побачать її як майже круглу хмаринку, яскравішу в центрі, з можливим тонким і слабким хвостом.

У соцмережах поширилася інформація про можливий метеоритний дощ 4-6 жовтня, пов'язаний з кометою. Проте ця теорія малоймовірна. Хоча на двовимірних діаграмах орбіти Землі та комети перетинаються, в реальності вони розминуться на відстані близько 7 мільйонів кілометрів.

Крім того, Земля пройде точку ймовірного перетину на 16 днів раніше за саму комету. Оскільки комета газова, вона залишає за собою мало уламків, тому значного метеорного потоку очікувати не варто.

Як була відкрита комета?

10 вересня Володимир Безуглий з Дніпра аналізував знімки, зроблені 5-9 вересня камерою SWAN (Solar Wind Anisotropies) на борту космічного апарата SOHO. Він помітив рухомий об'єкт, схожий на яскраву пляму, поблизу Сонця.

Це виявилася комета, яку пізніше сам першовідкривач назвав однією з найяскравіших, коли-небудь знайдених на знімках SWAN. 15 вересня об'єкт отримав офіційне позначення C/2025 R2 (SWAN).

Зараз яскравість комети оцінюється у +7 зоряної величини. Це трохи слабше за межу видимості неозброєним оком (близько +6,5), тому для спостереження потрібен бінокль. Ті, хто вже бачив комету, описують її як невелику, щільну голову (кому) з тонким і слабким хвостом, що простягається приблизно на два градуси.