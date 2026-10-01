Математическая ловушка для человечества

В ноябре 1960 года авторитетный журнал Science опубликовал статью с впечатляющим названием о судном дне. Австрийско-американский профессор и специалист по кибернетике Хайнц фон Ферстер вместе с двумя студентами, Патрицией Морой и Лоуренсом Амиотом, изложил подробные расчеты развития человечества, пишет Phys.org.

Исследователи утверждали, что человек обладает уникальной способностью создавать объединенные группы и решать сложные проблемы. Именно это сотрудничество позволяет человечеству увеличивать свою численность не просто по экспоненте, а со скоростью, которая постоянно растет. На основе анализа данных за 2000 лет ученые вычислили роковую дату – пятницу, 13 ноября 2026 года.

Наши правнуки не умрут от голода, их просто раздавят,

– комментировал тогда австрийско-американский профессор и специалист по кибернетике Хайнц фон Ферстер.

Этот прогноз сразу вызвал огромную волну обсуждений в обществе и прессе. Об исследовании писали известные издания Time и The New York Times, а авторы комиксов посвятили математической модели серию рисунков. Хотя многие математики и демографы назвали этот расчет абсурдным, авторы яростно защищали свои формулы в научных дискуссиях.

Интересно, что в течение 1970–1980 годов эта теория оказалась значительно точнее классических демографических прогнозов. Исследование даже цитировали во время слушаний в парламенте Канады в 1963 году и в Верховном суде США в 1971 году при рассмотрении дела об абортах.

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Так где же апокалипсис?

Математическая модель работала безупречно почти три десятилетия, однако около 1993 года реальные показатели начали отставать от графиков. Причина оказалась простой: человечество, похоже, прислушалось к советам авторов исследования.

Ученые предлагали объединить усилия и сократить мировой уровень рождаемости вдвое. Сегодня глобальный показатель рождаемости составляет чуть меньше половины от уровня 1960 года. Именно по этой причине "конец света" отменяется. По крайней мере, пока.

Стоит отметить, что авторы исследования использовали не только математику, но и элементы сценического мастерства. До того, как заняться наукой, Хайнц фон Ферстер работал фокусником и прекрасно знал, как привлечь внимание аудитории. Ученые облекли серьезное научное предупреждение о перенаселении в яркий и провокационный заголовок.

Несмотря на страшный прогноз, 13 ноября 2026 года станет обычным днем, однако этот эксперимент напоминает, как важно вовремя обращать внимание на глобальные вызовы.