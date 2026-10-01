Математична пастка для людства

У листопаді 1960 року авторитетний журнал Science видав статтю з вражаючою назвою про судний день. Австрійсько-американський професор і фахівець із кібернетики Гайнц фон Ферстер разом із двома студентами, Патрицією Морою та Лоуренсом Аміотом, виклав детальні розрахунки розвитку людства, пише Phys.org.

Дослідники стверджували, що людина має унікальну здатність створювати об'єднані групи та розв'язувати складні проблеми. Саме ця співпраця дозволяє людству збільшувати свою чисельність не просто за експонентою, а зі швидкістю, яка постійно зростає. На основі аналізу даних за 2000 років науковці вирахували фатальну дату – п'ятницю, 13 листопада 2026 року.

Наші правнуки не помруть від голоду, їх просто роздавлять,

– коментував тоді австрійсько-американський професор і фахівець із кібернетики Гайнц фон Ферстер.

Цей прогноз одразу викликав величезну хвилю обговорень у суспільстві та пресі. Про дослідження писали відомі видання Time і The New York Times, а автори коміксів присвятили математичній моделі серію малюнків. Хоча багато математиків і демографів назвали цей розрахунок абсурдним, автори запекло захищали свої формули в наукових дискусіях.

Цікаво, що протягом 1970 – 1980 років ця теорія виявилася значно точнішою за класичні демографічні прогнози. Дослідження навіть цитували під час слухань у парламенті Канади у 1963 році та у Верховному суді США у 1971 році під час розгляду справи про аборти.

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То де ж апокаліпсис?

Математична модель працювала бездоганно майже три десятиліття, однак близько 1993 року реальні показники почали відставати від графіків. Причина виявилася простою: людство, здається, дослухалося до порад авторів дослідження.

Науковці пропонували об'єднати зусилля та зменшити світовий рівень народжуваності вдвічі. Сьогодні глобальний показник народжуваності становить трохи менше ніж половину від рівня 1960 року. Саме з цієї причини "кінець світу" скасовується. Принаймні, поки що.

Варто зазначити, що автори дослідження використали не лише математику, а й елементи сценічної майстерності. До науки Гайнц фон Ферстер працював фокусником і чудово знав, як привернути увагу аудиторії. Вчені загорнули серйозне наукове застереження про перенаселення в яскравий і провокаційний заголовок.

Попри страшний прогноз, 13 листопада 2026 року стане звичайним днем, проте цей експеримент нагадує, як важливо вчасно звертати увагу на глобальні виклики.