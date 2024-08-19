Открытие CWISE J1249 стало возможным благодаря совместным усилиям любителей и профессиональных астрономов. Первоначальная идентификация любителей была подтверждена и детализирована экспертами, показав, что этот коричневый карлик, который часто называют сверхлегкой или недоразвитой звездой, находится на чрезвычайной траектории.

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Существует две преобладающие теории относительно того, как CWISE J1249 достигла такой высокой скорости.

Одна гипотеза предполагает, что она могла быть частью двойной системы с белым карликом. Когда белый карлик стал сверхновой, взрыв мог обеспечить необходимое ускорение для CWISE J1249, чтобы достичь ее нынешней скорости.

предполагает, что она могла быть частью двойной системы с белым карликом. Когда белый карлик стал сверхновой, взрыв мог обеспечить необходимое ускорение для CWISE J1249, чтобы достичь ее нынешней скорости. Другая теория утверждает, что коричневый карлик мог возникнуть из плотного шарообразного скопления, где он подвергся гравитационному воздействию одной или нескольких черных дыр, что разогнало его до сверхгалактических скоростей.

Программа "Миры на заднем дворе: Планета 9" (Backyard Worlds: Planet 9), благодаря которой было сделано это открытие, позволила астрономам-любителям проанализировать данные миссии NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

На сегодняшний день любители обнаружили более 4 000 коричневых карликов – объектов, слишком малых, чтобы поддерживать ядерный синтез, как в настоящих звездах, и поэтому их можно обнаружить преимущественно с помощью инфракрасных наблюдений. Эта программа направлена не только на поиск коричневых карликов, но и на поиск неуловимой девятой планеты и других интригующих небесных объектов.

Обнаружение CWISE J1249 считается редким и выдающимся событием. Трое астрономов-любителей, которые независимо заметили объект в данных WISE, стали соавторами научной статьи, подробно описывающей это открытие.

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Кроме исторического значения этого открытия, инфракрасный телескоп NASA WISE, который был окончательно выведен из эксплуатации 8 августа 2024, продолжает предоставлять ценные данные, способствующие научному прогрессу.

Хотя телескоп должен снова войти в атмосферу Земли и сгореть в конце этого или в начале следующего года, его наследие продолжает жить благодаря открытиям, которые стали возможными благодаря его данным.