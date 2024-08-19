Відкриття CWISE J1249 стало можливим завдяки спільним зусиллям аматорів та професійних астрономів. Початкова ідентифікація аматорів була підтверджена і деталізована експертами, показавши, що цей коричневий карлик, який часто називають надлегкою або недорозвиненою зіркою, знаходиться на надзвичайній траєкторії.

Вам буде цікаво Астронавти Starliner застрягли на МКС до 2025 року: як вони можуть згаяти час у космосі

Існує дві переважаючі теорії щодо того, як CWISE J1249 досягла такої високої швидкості.

Одна гіпотеза припускає, що вона могла бути частиною подвійної системи з білим карликом. Коли білий карлик став надновою, вибух міг забезпечити необхідне прискорення для CWISE J1249, щоб досягти її нинішньої швидкості.

припускає, що вона могла бути частиною подвійної системи з білим карликом. Коли білий карлик став надновою, вибух міг забезпечити необхідне прискорення для CWISE J1249, щоб досягти її нинішньої швидкості. Інша теорія стверджує, що коричневий карлик міг виникнути з щільного кулястого скупчення, де він зазнав гравітаційного впливу однієї або кількох чорних дір, що розігнало його до надгалактичних швидкостей.

Програма "Світи на задньому дворі: Планета 9" (Backyard Worlds: Planet 9), завдяки якій було зроблено це відкриття, дозволила астрономам-аматорам проаналізувати дані місії NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).

На сьогодні аматори виявили понад 4 000 коричневих карликів – об'єктів, занадто малих, щоб підтримувати ядерний синтез, як у справжніх зірках, і тому їх можна виявити переважно за допомогою інфрачервоних спостережень. Ця програма спрямована не лише на пошук коричневих карликів, але й на пошук невловимої дев'ятої планети та інших інтригуючих небесних об'єктів.

Виявлення CWISE J1249 вважається рідкісною і визначною подією. Троє астрономів-аматорів, які незалежно помітили об'єкт у даних WISE, стали співавторами наукової статті, що детально описує це відкриття.

Дивіться також Зонд VIPER ще має шанс відправитися на Місяць, попри скасування місії

Окрім історичного значення цього відкриття, інфрачервоний телескоп NASA WISE, який був остаточно виведений з експлуатації 8 серпня 2024 року, продовжує надавати цінні дані, що сприяють науковому прогресу.

Хоча телескоп має знову увійти в атмосферу Землі і згоріти наприкінці цього або на початку наступного року, його спадщина продовжує жити завдяки відкриттям, які стали можливими завдяки його даним.