Белый шум давно используется для медитации, обучения, борьбы с бессонницей и лучшего процесса засыпания детей, объясняет 24 Канал. Однако коричневый шум, который именно активно обсуждают в TikTok, действительно может стать лучшей альтернативой для многих.

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Как отличается коричневый шум от белого?

Белый шум содержит звуки всего спектра частот, от низких до высоких, создавая равномерное звучание. Зато коричневый шум базируется исключительно на низких частотах, которые звучат глубже и мягче. Это делает его более комфортным для людей, которым высокие частоты белого шума кажутся неприятными.

Оба типа шума можно услышать в природе: белый шум напоминает легкий дождь или звуки волн, тогда как коричневый шум - это гром или сильный ветер.

Популярность в TikTok

Пользователи TikTok, особенно те, кто имеет синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), активно делятся преимуществами коричневого шума.

Существуют исследования, подтверждающие пользу белого шума для когнитивной производительности и памяти в то же время влияние коричневого шума пока недостаточно изучено.

В то же время многие люди отмечают, что именно коричневый шум лучше помогает успокоить мысли, сосредоточиться или заснуть.

Некоторые также используют его для уменьшения дискомфорта, вызванного шумом в ушах (тиннитусом), поскольку низкие частоты коричневого шума не усиливают высокочастотные звуки.

Как попробовать коричневый шум?

Для тех, кто хочет испытать коричневый шум, существует несколько специальных приложений:

Noise Generator - позволяет настраивать частоты и баланс звука. Noise Machine - предлагает белый, розовый и коричневый шумы, однако полный доступ к библиотеке звуков стоит 10 долларов. White Noise - это приложение для микширования звуков с настройкой времени и осцилляции.

Кроме того, на YouTube есть несколько плейлистов и видео с коричневым шумом различной продолжительности. Их легко найти по поисковому запросу brown noise. Так их можно попробовать, чтобы удостовериться, что именно вам лучше подходит коричневый шум.

И хотя влияние коричневого шума не подтверждено исследованиями, немало пользователей в сети делятся собственным опытом на форумах о том, как коричневый шум повлиял на их самочувствие.

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Коричневый шум действительно может стать полезным для тех, кто ищет более глубокое и комфортное звучание для сна, обучения или релаксации. Поэтому это не просто очередной бессмысленный или вымышленный TikTok-тренд, а инструмент, способный улучшить самочувствие.