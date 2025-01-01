Білий шум давно використовується для медитації, навчання, боротьби з безсонням та кращого процесу засинання дітей, пояснює 24 Канал. Проте коричневий шум, який саме активно обговорюють у TikTok, справді може стати кращою альтернативою для багатьох.

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Як відрізняється коричневий шум від білого?

Білий шум містить звуки усього спектру частот, від низьких до високих, створюючи рівномірне звучання. Натомість коричневий шум базується виключно на низьких частотах, які звучать глибше та м'якше. Це робить його більш комфортним для людей, яким високі частоти білого шуму здаються неприємними.

Обидва типи шуму можна почути в природі: білий шум нагадує легкий дощ чи звуки хвиль, тоді як коричневий шум — це грім або сильний вітер.

Популярність у TikTok

Користувачі TikTok, особливо ті, хто має синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), активно діляться перевагами коричневого шуму.

Існують дослідження, що підтверджують користь білого шуму для когнітивної продуктивності та пам'яті при СДУГ. Водночас вплив коричневого шуму поки недостатньо вивчений.

Водночас багато людей зазначають, що саме коричневий шум краще допомагає заспокоїти думки, зосередитися або заснути.

Деякі також використовують його для зменшення дискомфорту, викликаного шумом у вухах (тинітусом), оскільки низькі частоти коричневого шуму не підсилюють високочастотні звуки.

Як спробувати коричневий шум?

Для тих, хто хоче випробувати коричневий шум, існує кілька спеціальних застосунків:

Noise Generator — дозволяє налаштовувати частоти та баланс звуку. Noise Machine — пропонує білий, рожевий та коричневий шуми, однак повний доступ до бібліотеки звуків коштує 10 доларів. White Noise — це застосунок для міксування звуків із налаштуванням часу та осциляції.

Крім того, на YouTube є кілька плейлистів та відео з коричневим шумом різної тривалості. Їх легко знайти за пошуковим запитом brown noise. Так їх можна спробувати, щоб запевнитися, що саме вам краще підходить коричневий шум.

І хоч вплив коричневого шуму не підтверджений дослідженнями, чимало користувачів у мережі діляться власним досвідом на форумах про те, як коричневий шум вплинув на їх самопочуття.

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Коричневий шум справді може стати корисним для тих, хто шукає глибше та комфортніше звучання для сну, навчання чи релаксації. Тож це не просто черговий безглуздий або вигаданий TikTok-тренд, а інструмент, що здатен покращити самопочуття.