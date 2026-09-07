Возвращение загадочного космического дрона

Как сообщает The Aviationist, беспилотный самолет Ravn X был замечен местными жителями во время автономного движения по взлетно-посадочным полосам аэропорта Лонг-Бич. Это первое публичное появление аппарата после нескольких лет полного молчания, из-за которого эксперты даже начали сомневаться в продолжении его разработки.

Беспилотник имеет поистине впечатляющие габариты: его длина составляет 24,38 метра, а размах крыльев достигает 18,29 метра. Аппарат оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажными камерами, которые позволяют выполнять высокие субзвуковые полеты на высоте до 18,29 километра.



Aevum Raven X / Фото Мэтью Доусона

На максимальной скорости дрон сбрасывает двухступенчатую ракету на твердом топливе, которая доставляет полезную нагрузку массой до 100 килограммов непосредственно на околоземную орбиту.

Компания Aevum подчеркивает важное отличие своего детища от других систем воздушного старта, таких как Pegasus от Northrop Grumman или LauncherOne от Virgin Orbit. Ravn X не просто сбрасывает ракету в свободном падении, а разгоняет ее и поднимает в верхние слои атмосферы перед запуском.

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Aevum Raven X / Фото Мэтью Доусона

Контракт с Пентагоном и неопределенный статус аппарата

Еще в 2019 году Военно-воздушные силы США заключили с Aevum контракт на предоставление пусковой системы для миссии ASLON-45 по выводу кубсатов. Изначально первый запуск планировался на 2021 год, однако аппарат так и не поднялся в воздух, а саму программу фактически приостановили.

На данный момент неизвестно, является ли замеченный экземпляр с регистрационным номером N567RX тем самым летательным аппаратом, который компания демонстрировала в 2020 году. Эксперты отмечают, что конструкция шасси выглядит фиксированной и предназначенной исключительно для наземных испытаний, поэтому это может быть макет или прототип для руления. Официальных заявлений от представителей Aevum или других участников проекта пока не поступало.