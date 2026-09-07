Повернення загадкового космічного дрона

Як повідомляє The Aviationist, безпілотний літак Ravn X помітили місцеві під час автономного руху доріжками аеропорту Лонг-Біч. Це перша публічна поява апарата після кількох років повної тиші, через яку експерти навіть почали сумніватися в продовженні його розробки.

Безпілотник має справді вражаючі габарити: його довжина становить 24,38 метра, а розмах крил досягає 18,29 метра. Апарат оснастили двома турбореактивними двоконтурними двигунами з форсажними камерами, які дозволяють виконувати високі субзвукові польоти на висоті до 18,29 кілометра.



Aevum Raven X / Фото Метью Доусона

На максимальній швидкості дрон скидає двоступеневу ракету на твердому паливі, яка доставляє корисне навантаження масою до 100 кілограмів безпосередньо на навколоземну орбіту.

Компанія Aevum підкреслює важливу відмінність свого дітища від інших систем повітряного старту, таких як Pegasus від Northrop Grumman або LauncherOne від Virgin Orbit. Ravn X не просто скидає ракету у вільному падінні, а розганяє її та піднімає у верхні шари атмосфери перед запуском.

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Aevum Raven X / Фото Метью Доусона

Контракт із Пентагоном та невизначений статус апарата

Ще у 2019 році Військово-повітряні сили США уклали з Aevum контракт на забезпечення пускової системи для місії ASLON-45 з виведення кубсатів. Початково перший старт планували на 2021 рік, однак апарат так і не піднявся в повітря, а саму програму фактично поставили на паузу.

Наразі невідомо, чи є помічений екземпляр з реєстраційним номером N567RX тим самим літальним апаратом, який компанія показувала у 2020 році. Фахівці зазначають, що конструкція шасі виглядає фіксованою та призначеною лише для наземних випробувань, тому це може бути макет або прототип для руління. Офіційних заяв від представників Aevum чи інших учасників проєкту поки що не надходило.