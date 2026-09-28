Полный успех

Ракета высотой 124 метра была запущена со стартовой площадки Starbase в штате Техас. Первая ступень Super Heavy отработала по плану и приводнилась в Мексиканском заливе, пишет 24 Канал, который наблюдал за запуском онлайн.



Момент старта ракеты Starship / Скриншот 24 Канала/SpaceX



Момент старта ракеты Starship / Скриншот 24 Канала/SpaceX

На второй ступени во время подъема внезапно отключился один из шести двигателей Raptor 3, однако остальные пять двигателей работали дольше, чтобы компенсировать потерю тяги. После быстрого анализа специалисты SpaceX приняли решение продолжить миссию, и на двадцать пятой минуте полета корабль включил двигатель и успешно вывел Starship на круговую орбиту высотой около 275 километров, пишет New York Times.



Starship взлетает / Скриншот 24 Канала/SpaceX

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Starship взлетает / Скриншот 24 Канала/SpaceX

Новое поколение спутников и длительный полет

В рамках этого испытания корабль проведет в космосе 9–10 часов и совершит примерно шесть витков вокруг планеты. Главной задачей стало выведение на орбиту 26 модернизированных спутников третьего поколения. Три из них оснащены специальными камерами для проверки термозащитных плиток самого корабля во время развертывания.



Starlink внутри ракеты Starship / Скриншот Space.com/SpaceX

Корабль разработали не только для полного, но и для быстрого многократного использования, как самолет,

– прокомментировал основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Предыдущий испытательный полет в июле уже продемонстрировал способность корабля повторно запускать двигатель в космосе, что является критически важным для управляемого возвращения.



Starship сбрасывает первую ступень / Скриншот 24 Канала/SpaceX



Starship на границе космоса / Скриншот 24 Канала/SpaceX

Риски для Земли и будущее миссий NASA

Во время четырнадцатого полета специалисты решили не ловить ступени механическими манипуляторами, чтобы полностью исключить риск падения обломков на населенные территории.

Больше всего нас беспокоит то, что корабль может разрушиться над сушей и засыпать людей обломками,

– добавил основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск.

Ракета-носитель совершила имитированную посадку в Мексиканском заливе, а верхняя ступень имитирует посадку в Тихом океане к западу от Чили. По завершении миссии корабль выполнит тормозной маневр продолжительностью 11 секунд.

Успешный выход на орбиту имеет решающее значение для контрактов с NASA по высадке астронавтов на Луну, а также для укрепления позиций компании на фондовом рынке, где ее акции выросли до 150 долларов.

Смотрите полную запись запуска Starship: смотрите видео