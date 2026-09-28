Повний успіх

Ракету висотою 124 метри запустили зі стартового майданчика Starbase у штаті Техас. Перший ступінь Super Heavy відпрацював за планом і приводнився у Мексиканській затоці, пише 24 Канал, який спостерігав за запуском онлайн.



Момент старту ракети Starship / Скриншот 24 Каналу/SpaceX



Момент старту ракети Starship / Скриншот 24 Каналу/SpaceX

На другому ступені під час підйому раптово вимкнувся один із шести двигунів Raptor 3, однак решта п'ять двигунів працювали довше, аби компенсувати втрату тяги. Після швидкого аналізу фахівці SpaceX ухвалили рішення продовжувати місію, і на двадцять п'ятій хвилині польоту корабель увімкнув двигун та успішно вивів Starship на кругову орбіту висотою близько 275 кілометрів, пише New York Times.



Starship злітає / Скриншот 24 Каналу/SpaceX

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Starship злітає / Скриншот 24 Каналу/SpaceX

Нове покоління супутників і тривалий політ

У межах цього випробування корабель проведе у космосі 9 – 10 годин і здійснить приблизно шість витків навколо планети. Головним завданням стало виведення 26 оновлених супутників третього покоління. Три з них оснастили спеціальними камерами для перевірки термозахисних плиток самого корабля під час розгортання.



Starlink усередині ракети Starship / Скриншот Space.com/SpaceX

Корабель розробили не лише для повного, а й для швидкого багаторазового використання, як літак,

– прокоментував засновник та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск.

Попередній випробувальний політ у липні вже продемонстрував здатність корабля повторно вмикати двигун у космосі, що є критично важливим для керованого повернення.



Starship скидає перший ступінь / Скриншот 24 Каналу/SpaceX



Starship на межі космосу / Скриншот 24 Каналу/SpaceX

Ризики для Землі та майбутнє для місій NASA

Під час чотирнадцятого польоту фахівці вирішили не ловити ступені механічними маніпуляторами, аби повністю виключити ризик падіння уламків на населені території.

Найбільше ми хвилюємося через те, що корабель може руйнуватися над сушею й засипати людей уламками,

– додав засновник та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск.

Ракета-носій здійснила імітовану посадку в Мексиканській затоці, а верхній ступінь імітуватиме посадку в Тихому океані на захід від Чилі. Після завершення місії корабель виконає гальмівний імпульс тривалістю 11 секунд.

Успішний вихід на орбіту має вирішальне значення для контрактів із NASA щодо висадки астронавтів на Місяць, а також для зміцнення позицій компанії на фондовому ринку, де її акції зросли до 150 доларів.

Дивіться повний запис запуску Starship: дивіться відео