Кто такие NAFO

Все начиналось как шуточный флешмоб, когда разрозненная группа людей со всего мира решила, что хочет дать отпор. Они выбрали метод троллинга и высмеивания, прибегая к мемам, шуток и насмешек в адрес публикаций российской пропаганды. NAFO – децентрализованная сеть онлайн-активистов, призвана бороться с фейковыми новостями, сосредоточена прежде всего на соцсети, которая в то время еще была известна как Twitter. Члены организации идентифицируют себя по мультяшным аватаркам с изображением собаки породы шиба-ину. Они высмеивали и продолжают высмеивать российские правительственные аккаунты, используя "войну мемов", чтобы подорвать российские попытки дезинформировать интернет, сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Wired.

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В ноябре 2022 года Илон Маск взял платформу под контроль, изменил ее название на X и фактически позволил российским пропагандистам делать все, что им заблагорассудится. Наряду с этим видели несколько свидетельств о том, что украинские учетные записи наоборот подавляются в выдаче, скрываются от пользователей за рубежом и даже исключаются из поиска.

Хотя члены NAFO продолжали сопротивляться, публикуя мемы в ответ на любые посты из официальных российских аккаунтов, они понимали, что должны сделать что-то другое, чтобы изменить ход войны, пишет Wired. Так, в течение последних двух лет они помогли собрать десятки миллионов долларов для украинских военных на передовой, финансируя оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и транспортные средства. Многие из них брендированы отметкой NAFO.



Примеры аватаров, которые используют в своих профилях представители NAFO / Коллаж 24 Канала/Фото из соцсети X

Среди объектов, профинансированных этими мультяшными собаками, есть морской беспилотник Raccoon's Revenge стоимостью 250 000 долларов, который использовали для уничтожения российского военного корабля. Группа также помогает собирать деньги на тысячи беспилотников. Военные на передовой, говорят, что усилия NAFO являются жизненно важными в борьбе с российским наступлением.

Это наш единственный способ победить, потому что российская армия больше нашей. Нам нужно больше беспилотников. Это очень, очень важно,

– сказал изданию Wired Александр Соколенко, командир подразделения беспилотников в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

Соколенко впервые услышал о работе NAFO от друга, который также служил в украинской армии, и теперь говорит, что работа, которую они проводят для финансирования беспилотников для его бригады, является жизненно важной для шансов на победу в войне.

"Сначала, когда я пришел в армию, я служил в пехоте. Но я понял, что беспилотники действительно очень важны. Поэтому решил работать с дронами. Мой первый [полет на дроне] был DJI Mavic. Я сбрасывал с него гранаты. Теперь это моя основная работа", – рассказал военный, который ранее строил карьеру актера, но присоединился к армии в начале полномасштабного вторжения.

Масштабы посчитать невозможно

Поскольку NAFO не является традиционной организацией с определенным центром и руководством, невозможно получить конкретные цифры о том, сколько людей относят себя к этому движению. Однако их, как считает один из членов, по меньшей мере тысячи.

Вы не можете просто собрать 250 000 долларов на военно-морской беспилотник, если в этом не участвуют тысячи людей,

– сказал гражданин Великобритании, который не назвал свое имя из-за опасений угроз со стороны России

Финансирование осуществлялось в непосредственном сотрудничестве с United24, украинской правительственной организацией, которая была создана для того, чтобы люди могли помогать украинским военным.

Журналист Давид Гилберт, автор материала для Wired, связался с представителями United24, и узнал о деталях этого сбора:

"Все началось в ноябре 2022 года, когда United24 запустила первый флот военно-морских дронов — проект, который впоследствии изменил ход морской войны. Ребята очень хотели помочь. Мы сделали специальное предложение: собрать средства на беспилотник NAFO и назвать его по своему усмотрению", – говорит представитель United24, имени которого издание не называет.

В результате за два месяца NAFO собрали 276 429 долларов, назвав дрон Raccoon's Revenge или "Месть енота", ссылаясь на енотов, которых похитил российский зоотехник Олег Зубков во время отступления россиян из Херсона в ноябре 2022 года.

Всего в сотрудничестве с United24 члены NAFO собрали около 1 миллиона долларов за четыре кампании. Нынешняя кампания под названием "Fellas Fury" направлена на сбор средств на боевых роботов с дистанционным управлением. Кроме официального сбора совместно с украинским правительством, члены NAFO также начали многочисленные отдельные кампании, которые проводятся в тесном сотрудничестве с отдельными военными на местах.

Поскольку NAFO не имеет центрального руководителя, сбор средств организуется на базе бригад или дивизий, как правило, под руководством одного человека, который имеет связь с определенным подразделением или солдатом украинской армии. Эти бригады и дивизии обычно сосредотачиваются на одном конкретном предмете - транспортных средствах, винтовках, беспилотниках или медицинском оборудовании. Частью их усилий по сбору средств является продажа нашивок, которые уже стали предметом коллекционирования.

Twitter больше не актуален

Акции по сбору средств организовываются на платформах Discord, Signal и Telegram, но не на X, где движение NAFO начиналось и процветало в начале российского вторжения.

Уже упомянутый выше пользователь из Великобритании говорит, что члены NAFO отказались от платформы Илона Маска, поскольку "Россия фактически купила" ее. Теперь здесь полно российских ботов, а просмотры твитов намеренно урезаются. Многие люди месяцами сидят в теневых банах. Это снижает эффективность сборов.

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69-я Нюхательная Бригада

Одним из самых успешных и самых продуктивных в сборах средств является Рагнар Сасс, который руководит 69-й Нюхальной Бригадой (шутливое название намекает на обоняние, как главное умение собак, которые являются символом движения NAFO). На сегодня, по данным Wired, она собрала более 10 миллионов долларов для украинских военных. Эти деньги позволили Сассу и его партнерам по сборам отправить на фронт более 460 автомобилей, а также более 1000 беспилотников и другого оборудования. Они также спасли 32 украинских домашних животных.

Бригада Сасса не только поставляет грузовики, но и оснащает их технологиями, разработанными специально для боевых действий, такими как глушилки и камеры ночного видения. Затем грузовики и джипы красят, в том числе наносят надписи NAFO, и отправляют на фронт.

Что отличает нас от других, так это то, что мы еженедельно анализируем самые эффективные решения в сфере радиоэлектронной борьбы,

– рассказывает Сасс в интервью, координируя уже 33-ю отправку.

Рагнар Сасс — эстонский предприниматель и соучредитель компании по разработке облачного программного обеспечения Pipedrive, которая в 2020 году была оценена в более чем 1 миллиард долларов. Он работает в Украине уже более десяти лет, а в 2019 году запустил в Киеве стартап-инкубатор Lift99. В начале 2022 года он пожертвовал 20 000 долларов украинской армии, но впоследствии к нему присоединилось больше людей, поэтому эта сумма быстро увеличилась до 200 000 долларов, рассказывает предприниматель. В марте 2022 года он организовал свою первую колонну из 14 автомобилей, а в июне того же года присоединился к NAFO.

Сасс поощряет пожертвования, предлагая нашивку каждому, кто пожертвует более 100 евро (110 долларов), и говорит, что на сегодня они разослали более 10 000 нашивок донорам в более чем 50 стран мира.

Рагнар говорит, что его команда "самая быстрая и эффективная", поскольку может собрать средства и доставить помощь за считанные дни. В качестве примера он вспоминает операцию в Курской области: "Мы начали кампанию в четверг вечером. На следующей неделе автомобили и беспилотники были переданы частям в Курске. Эту войну выигрывают беспилотники, а закупки НАТО происходят из каменного века".

Их работа не остается незамеченной

Заслуги NAFO отмечали британский законодатель Дэвид Тейлор, который присоединился к Рагнару Сасса во время одной из миссий по доставке, конгрессмен США Адам Кинзингер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который недавно получил собственную мультяшную собаку шибу-ину, и представители Украины. Например, генерал Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, имеет нашивку NAFO.