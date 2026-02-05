Как прошли испытания лазерной системы?

Эсминец класса Arleigh Burke USS Preble во время демонстрационных испытаний в море применил боевой лазер HELIOS для уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила компания Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком программы, пишет издание The War Zone.

Речь идет о системе High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance, известной как HELIOS или Mk 5 Mod 0. Это лазер мощностью около 60 киловатт, способен физически повреждать или полностью выводить из строя воздушные цели малого и среднего размера, в частности дроны. Отдельная функция комплекса – так называемый "dazzler", который ослепляет или повреждает оптические сенсоры и головки самонаведения.

По словам руководителя Lockheed Martin Джима Тайклета, во время испытаний система успешно нейтрализовала все четыре беспилотника в рамках сценария противодействия атаке БПЛА. Основной акцент сделан не только на факте поражения целей, но и на экономическом факторе. Дешевый световой луч, каждый выстрел которых стоит менее одного доллара, позволяет сохранять дорогие зенитные ракеты для более сложных угроз.

HELIOS установили на USS Preble еще в 2022 году, и пока это единственный корабль флота США с таким комплексом на борту. Ранее сообщалось лишь об успешном уничтожении одного дрона в 2024 году, но многоканальный сценарий стал логичным следующим шагом.



Инфракрасная фотография корабля USS PREBLE, который использует высокоэнергетический лазер с интегрированной оптической системой ослепления и наблюдения (HELIOS) во время испытаний до января 2025 года / Фото US Military

Вызовы, однако, остаются:

Лазер может работать только по одной цели за раз, а эффективность уменьшается с расстоянием из-за рассеивания луча в атмосфере.

Погодные условия, дым, аэрозоли и морская влажность также влияют на стабильность поражения.

Дополнительно лазерные системы требуют мощного электропитания и сложного охлаждения, что создает нагрузку на корабельные энергосистемы.

Несмотря на это, US Navy рассматривают направленную энергию как будущую основу ближней обороны. Адмиралы открыто заявляют, что лазеры должны стать "первым ответом" на угрозы в зоне прямой видимости. Причина проста: фактически неограниченный боезапас, при условии наличия электроэнергии, и минимальная стоимость одного "выстрела" по сравнению с ракетами, цена которых может достигать около 1 миллиона долларов за единицу.

Будущее американского вооружения

Параллельно флот экспериментирует с менее мощными лазерами ODIN, о которых ранее сообщала Служба распространения визуальной информации в области обороны (DVIDS). Также рассматривают масштабирование HELIOS до уровня 150 киловатт, а в перспективе – даже мегаваттных систем для кораблей нового поколения. Такой подход должен освободить больше места для ударного вооружения и уменьшить зависимость от традиционных боеприпасов в длительных морских операциях.

USS Preble остается ключевой платформой для отработки этих решений. Именно на нем флот проверяет, способны ли боевые лазеры перейти из экспериментального статуса в полноценный инструмент ежедневной обороны.