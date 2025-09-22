LightSolver презентовал аппаратное решение, которое получило название Laser Processing Unit (LPU). В отличие от привычных CPU, GPU или квантовых процессоров, этот подход базируется на сетке лазеров, работающих синхронно. Благодаря этому устройство может напрямую решать частичные дифференциальные уравнения, в частности уравнения теплопроводности и уравнения Шредингера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LightSolver.

Чем особенный Laser Processing Unit?

Ключевая особенность заключается в использовании природных свойств лазеров как электромагнитных волн. Это позволяет избежать ограничений цифровых систем, среди которых – задержки из-за передачи данных между памятью и процессором. LPU работает со встроенной оптической памятью: состояния лазеров хранятся в резонаторе, что обеспечивает выполнение вычислений с постоянным временем в пределах наносекунд, независимо от сложности задачи.

Разработка LightSolver отличается от фотонных процессоров, которые являются двумерными. Здесь используется трехмерная лазерная архитектура, которая, по словам стартапа, обеспечит лучшую масштабируемость. Компания планирует выйти на поддержку 100 тысяч переменных до 2027 года и миллиона – к 2029-му.

Первые версии уже доступны для исследователей в формате Alpha-процессора и цифрового эмулятора через платформу LPU Lab. Это позволяет ученым и инженерам тестировать технологию еще до ее коммерческого запуска.

По словам соучредителя и CEO LightSolver Рути Бен-Шломи, классические компьютеры вынуждены оцифровывать аналоговые процессы природы, из-за чего возникают потери времени и энергии. Выполнение больших физических симуляций на аппаратном уровне позволяет делать это эффективнее, чем любые современные HPC или квантовые системы.

Кто в Украине занимается квантовыми компьютерами?

Как сообщает The World Economic Forum, Haiqu – американо-украинский стартап, основанный в 2022 году Ричардом Гиваном (CEO) и Николаем Максименко (CTO), который разрабатывает программное обеспечение и middleware для повышения производительности "шумных" квантовых процессоров. Стартап служит для того, чтобы сделать существующие квантовые компьютеры более полезными уже сегодня - в частности путем уменьшения влияния ошибок и нестабильности аппаратного обеспечения, что обычно ограничивает их применение.

Стартап привлек 4 миллиона долларов в pre-seed раунде в 2023 году: возглавили инвестицию фонды MaC Venture Capital и Toyota Ventures, также участвовали SOMA Capital и несколько украинских фондов, среди которых u.ventures, SID Venture Partners, Roosh Ventures.