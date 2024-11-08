Купили iPhone 16 Pro: вот 4 аксессуара, которые вам пригодятся

iPhone 16 Pro сам по себе является мощным устройством, способным удовлетворить все ваши потребности. Однако несколько полезных аксессуаров никогда не будут лишними, особенно, если они могут значительно повысить полезность самого смартфона.

Среди ряда различных дополнений, аксессуаров и расширений, существует несколько гаджетов, которые вам точно пригодятся при различных обстоятельствах, сообщает 24 Канал.

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Зарядная подставка MagSafe

Для тех, кто погружен в экосистему Apple, зарядная подставка с поддержкой MagSafe будет обязательным аксессуаром. Этот настольный гаджет позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods, сохраняя рабочее пространство опрятным и свободным от кабелей.

Подставка держит iPhone в вертикальном положении, что позволяет удобно проверить уведомления, звонки или даже просмотреть видео во время зарядки. Кроме того, она легко интегрируется с режимом ожидания в iOS, превращая ваш iPhone в удобные часы или календарь на тумбочке.

Если вы ищете такое устройство, то следует обратить внимание на универсальные варианты типа 3-в-1. Такие компактные устройства имеют поддержку различных гаджетов Apple. Рекомендуем обратить внимание на мощные зарядки с поддержкой 15 Вт и технологией CryoBoost, которая предотвращает перегрев.



Зарядная подставка / Фото belkin

MagSafe Power Bank

Павербанк с поддержкой MagSafe незаменимый аксессуар для тех, кому нужно больше автономности в дороге. Обычно такие устройства имеют тонкий профиль и сильное магнитное соединение, которое позволяет легко прикрепить его непосредственно к iPhone для мгновенной беспроводной зарядки. И хотя ваш смартфон становится несколько толще, вместе с тем он получает практически еще одну полноценную батарею и дополнительный запас энергии.

Выбирая такой аксессуар, рекомендуем обратить внимание на устройства с прочным корпусом, которые могут выдержать падение. Также стоит убедиться, что павербанк имеет дополнительный USB-C порт для быстрой зарядки, или зарядки других устройств.



MagSafe Power Bank / Фото WiWU

Флеш-накопитель USB-C

Благодаря переходу на USB-C, начиная с серии iPhone 15, iPhone 16 Pro теперь поддерживает бесперебойную передачу данных и управление хранилищем. Флэш-накопитель USB-C позволяет легко создавать резервные копии фотографий, видео и файлов в автономном режиме, избегая необходимости в дополнительном хранилище iCloud.

Передавать данные можно непосредственно через приложение "Фото", без использования дополнительного программного обеспечения, что особенно удобно во время путешествий или удаленной работы.

Для надежной работы отлично подойдут флеш-накопители Samsung USB Flash Drive и SanDisk Ultra Dual Drive Go.



Флешка для iPhone / Фото SanDisk

Кошелек MagSafe

Кошелек MagSafe – это минималистичный способ носить с собой самые необходимые вещи, такие как удостоверение личности и несколько карточек. Этот аксессуар надежно примагничивается к задней панели iPhone, устраняя потребность в отдельном кошельке и экономя карманное пространство.

Существует немало вариантов такого аксессуара среди которых и такие, выполняющие функцию подставки. Кроме того, обычно такие кошельки могут предложить изысканный дизайн, который поможет подчеркнуть ваш стиль.



Кошелек MagSafe / Фото ESR

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С этими четырьмя аксессуарами iPhone 16 Pro превращается в более практичный и универсальный инструмент для ежедневного использования. От эффективной зарядки до улучшенного хранения и организации – эти дополнения делают и так мощное устройство еще более функциональным.