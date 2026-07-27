Космическое путешествие длиной в миллионы километров

Среди 44 видов деревьев, украшающих парк Мэдисон-сквер в средней части Мангеттена, появился новый экземпляр, привлекающий особое внимание исследователей и обычных прохожих. На первый взгляд, стройная американская ликвидамбар (American sweet gum) выглядит довольно скромно, особенно если сравнивать ее с гигантским английским вязом, растущим рядом. Однако это растение имеет уникальную биографию: прежде чем пустить корни в почву Нью-Йорка, его семена преодолели расстояние почти в 2,1 миллиона километров. Об этом необычном событии рассказало издание Space.com.

Этот саженец вырастили из одного из 1000 семян, которые NASA отправило в космос на борту беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. Тогда космическая капсула успешно совершила полет вокруг Луны. Уже через несколько лет аналогичный аппарат доставит на ту же орбиту известный экипаж миссии Artemis II.

В последние два года NASA распространило и высадило сотни таких "лунных деревьев" по всей территории Соединенных Штатов Америки. Целью этой инициативы является подогреть интерес общества к предстоящим полетам программы Artemis, которая планирует вернуть людей на поверхность Луны к 2028 году.

Директор по садоводству организации Madison Square Park Conservancy Стеф Лукас подала заявку в NASA на получение космического саженца еще в 2023 году. Ожидание длилось два года, и, наконец, в 2025 году запрос удовлетворили.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мы были в восторге,

– прокомментировала Стеф Лукас.

После получения дерево в течение года тихо росло под наблюдением специалистов, пока консерватория не устроила официальную презентацию в формате грандиозной вечеринки в честь дня рождения растения в четверг, 16 июля 2026 года.

Вызов климата и выбор вида

Презентация лунного дерева прошла в необычной атмосфере. Небо над Нью-Йорком окрасилось в оранжевый цвет из-за густого дыма от бушующих в Канаде лесных пожаров. Качество воздуха резко ухудшилось, поэтому на мероприятие пришло меньше гостей, чем планировали организаторы, а отважившиеся выйти преимущественно использовали защитные маски.

Несмотря на сложные условия, праздник прошел: посетители увидели тематический сад в небесном стиле, слушали поэзию и запускали игрушечные поролоновые ракеты. Организаторы подготовили праздничный торт, которого хватило бы на 100 человек.

Удивительным образом эта задымленная атмосфера подчеркнула важность выбора именно этого вида дерева. NASA предлагало для высадки пять вариантов: дугласию, сосну ладанную, секвой, платан западный и американский ликвидамбар. Стеф Лукас сознательно избрала последнюю, хотя ее природный ареал обычно пролегает несколько южнее Нью-Йорка. Ликвидамбары хорошо адаптированы к влажным и умеренным условиям. Специалисты прогнозируют, что по мере потепления климата в ближайшие десятилетия эти деревья будут чувствовать себя на Мангеттене как дома.

Наследие миссий Apollo и взгляд на будущее

История лунных деревьев в парке Мэдисон-сквер является продолжением традиции, начатой еще во время оригинальной лунной программы NASA. В 1971 году астронавт Стюарт "Смоки" Руса взял с собой около 500 семян в миссию Apollo 14. Позже выращенные из них саженцы распространили по паркам, арборетумах и историческим местам во всем мире. Интересно, что на праздновании в Нью-Йорке присутствовали даже семена от одного из таких деревьев первого поколения.

Сам Стюарт Руса когда-то работал парашютистом-пожарным в Лесной службе США. Эта опасная работа заключалась в десантировании с вертолета в самый центр лесного пожара для борьбы с огнем. Его решение взять семена в космос было своеобразным посланием любви будущим поколениям землян. Именно этот дух пытаются передать работники консерватории парка Мэдисон-сквер. Молодое космическое дерево уже прочно укоренилось и самостоятельно держится без дополнительных опор.

Космос вдохновляет нас, не правда ли? И растения также могут быть источником вдохновения.

– добавила Стеф Лукас.

Наблюдая за тем, как дерево уверенно растет, несмотря на смог от пожаров, эксперты отмечают, что его успех дает надежду на лучшее будущее и демонстрирует устойчивость жизни.