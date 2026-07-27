Космічна подорож завдовжки у мільйони кілометрів

Серед 44 видів дерев, що прикрашають парк Медісон-сквер у середній частині Мангеттена, з'явився новий екземпляр, який привертає особливу увагу дослідників і звичайних перехожих. На перший погляд, струнка американська ліквідамбар (American sweet gum) виглядає досить скромно, особливо якщо порівнювати її з велетенським англійським в'язом, що росте поруч. Однак ця рослина має унікальну біографію: перш ніж пустити коріння в ґрунт Нью-Йорка, її насіння подолало відстань у майже 2,1 мільйона кілометрів. Про цю незвичайну подію розповіло видання Space.com.

Цей саджанець виростили з однієї з 1000 насінин, які NASA відправило у космос на борту безпілотної місії Artemis I у 2022 році. Тоді космічна капсула успішно здійснила політ навколо Місяця. Вже за кілька років аналогічний апарат доставить на ту саму орбіту відомий екіпаж місії Artemis II.

Протягом останніх двох років NASA розповсюдило та висадило сотні таких "місячних дерев" по всій території Сполучених Штатів Америки. Ця ініціатива має на меті підігріти інтерес суспільства до майбутніх польотів програми Artemis, яка планує повернути людей на поверхню Місяця до 2028 року.

Директорка з садівництва організації Madison Square Park Conservancy Стеф Лукас подала заявку до NASA на отримання космічного саджанця ще у 2023 році. Очікування тривало два роки, і нарешті у 2025 році запит задовольнили.

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Ми були в захваті,

– прокоментувала Стеф Лукас.

Після отримання дерево протягом року тихо росло під наглядом фахівців, поки консерваторія не влаштувала офіційну презентацію у форматі грандіозної вечірки на честь дня народження рослини у четвер, 16 липня 2026 року.

Виклик клімату та вибір виду

Презентація місячного дерева відбулася в незвичній атмосфері. Небо над Нью-Йорком забарвилося в помаранчевий колір через густий дим від лісових пожеж, що вирували в Канаді. Якість повітря різко погіршилася, тому на захід прийшло менше гостей, ніж планували організатори, а ті, хто наважився вийти, переважно використовували захисні маски.

Попри складні умови, свято відбулося: відвідувачі побачили тематичний сад у небесному стилі, слухали поезію та запускали іграшкові поролонові ракети. Організатори підготували святковий торт, якого вистачило б на 100 осіб.

У дивний спосіб ця задимлена атмосфера підкреслила важливість вибору саме цього виду дерева. NASA пропонувало для висадки п'ять варіантів: дугласію, сосну ладанну, секвою, платан західний та американський ліквідамбар. Стеф Лукас свідомо обрала останню, хоча її природний ареал зазвичай пролягає дещо південніше Нью-Йорка. Ліквідамбари добре адаптовані до вологих і помірних умов. Фахівці прогнозують, що в міру потепління клімату в найближчі десятиліття ці дерева почуватимуться на Мангеттені як удома.

Спадщина місій Apollo та погляд у майбутнє

Історія місячних дерев у парку Медісон-сквер є продовженням традиції, започаткованої ще під час оригінальної місячної програми NASA. У 1971 році астронавт Стюарт "Смокі" Руса взяв із собою близько 500 насінин у місію Apollo 14. Пізніше вирощені з них саджанці розповсюдили по парках, арборетумах та історичних місцях у всьому світі. Цікаво, що на святкуванні в Нью-Йорку було присутнє навіть насіння від одного з таких дерев першого покоління.

Сам Стюарт Руса колись працював парашутистом-пожежником у Лісовій службі США. Ця небезпечна робота полягала у десантуванні з гелікоптера в самий центр лісової пожежі для боротьби з вогнем. Його рішення взяти насіння в космос було своєрідним посланням любові майбутнім поколінням землян. Саме цей дух намагаються передати працівники консерваторії парку Медісон-сквер. Наразі молоде космічне дерево вже міцно вкоренилося і самостійно тримається без додаткових опор.

Космос надихає нас, чи не так? І рослини також можуть бути джерелом натхнення,

– додала Стеф Лукас.

Спостерігаючи за тим, як дерево впевнено росте попри смог від пожеж, експерти зазначають, що його успіх дає надію на краще майбутнє та демонструє стійкість життя.