Этот шаг позволит вузу возглавить рейтинг украинских высших учебных заведений по мощности собственной локальной инфраструктуры для работы с нейросетями, сообщает официальный сайт Национального университета "Львовская политехника".

Новая эра украинской науки

Закупка оборудования осуществляется в рамках проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов". Финансовую поддержку этой инициативе оказал Международный банк реконструкции и развития.

Специалисты кафедры систем искусственного интеллекта приступили к анализу рынка еще в начале 2026 года, проведя переговоры с такими гигантами индустрии, как Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, ASUS, Lenovo, Cisco и непосредственно с компанией NVIDIA.

Ввод XN24 в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2026 года. После этого Львовская политехника займет первое место среди высших учебных заведений Украины по возможностям собственной локальной инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и ИИ,

– прокомментировали в пресс-службе университета.

Архитектура Blackwell: сердце инноваций

Ключевым моментом в создании центра стало появление на рынке инновационной модели от GIGABYTE. Это заставило рабочую группу изменить стратегию: вместо использования проверенных систем предыдущих поколений (H100 или H200) ученые решили сразу перейти на новейшую архитектуру Blackwell.

Основой вычислительного узла стал сервер GIGABYTE XN24-VC0 .

. Внутри установлены два суперчипа NVIDIA GB200 Grace Blackwell , которые в совокупности объединяют четыре графических процессора Blackwell и два центральных процессора NVIDIA Grace.

, которые в совокупности объединяют четыре графических процессора Blackwell и два центральных процессора NVIDIA Grace. Технические характеристики впечатляют: платформа получила 744 гигабайта сверхбыстрой памяти HBM3E для графики и 960 гигабайтов памяти LPDDR5X для процессоров . Такие объемы критически важны для обработки гигантских массивов данных.

. Такие объемы критически важны для обработки гигантских массивов данных. Для быстрой передачи информации используются интерфейсы NVIDIA ConnectX-8, обеспечивающие пропускную способность до 800 гигабит в секунду.

H100 и H200 были сильными кандидатами с уже сформировавшейся экосистемой. Выход XN24-VC0 изменил горизонты решения: вместо выбора между проверенными платформами предыдущего поколения появился доступ к архитектуре Blackwell. Именно эта конфигурация стала основой будущего вычислительного центра,

– рассказали в университете.

Эффективное охлаждение в обычных условиях

Одним из главных вызовов стало охлаждение системы, ведь сервер отводит более 85 процентов тепла через жидкостный контур. Поскольку действующий дата-центр университета рассчитан только на воздушные системы, инженеры нашли оригинальное решение. Они выбрали автономную стойку GIGABYTE DL80-1B0 типа Liquid-to-Air.

Эта технология работает по замкнутому принципу: охлаждающая жидкость циркулирует между сервером и теплообменником внутри самой стойки, а затем вентиляторы отводят тепло в воздух помещения, где его улавливает обычная система кондиционирования.

Такая конструкция позволяет в будущем нарастить мощность до пяти таких серверов, что в сумме даст 20 графических процессоров Blackwell и 3,72 терабайта памяти HBM3E.

Спектр научных задач

Запуск платформы такого уровня ставит Львовскую политехнику в один ряд с глобальными научными центрами. Аналогичные узлы уже использует японский институт RIKEN в суперкомпьютере ROQUO, занявшем 106-е место в мировом рейтинге TOP500. В Италии консорциум CINECA также развертывает свою AI-фабрику на базе этой архитектуры.

Для украинских ученых новая платформа открывает колоссальные возможности:

На ней планируется запускать сверхкрупные языковые модели, такие как NVIDIA Nemotron 3 Ultra или Kimi K2.5, создавать цифровые двойники и 3D-реконструкции для робототехники.

В биоинформатике система поможет анализировать геномные данные и моделировать белки для создания новых лекарств.

Также вычислительные мощности будут использованы для высокодетализированного прогнозирования погоды, моделирования молекулярной динамики с целью поиска новых материалов и разработки квантово-классических алгоритмов.

Команда проекта

Над реализацией этого амбициозного замысла работала большая команда экспертов. От кафедры систем искусственного интеллекта процесс сопровождали заведующая Наталья Мельникова, доцент Андрей Бенч и аспирант Богдан Диденко. Проект получил личную поддержку ректора Натальи Шаховской.

Активную помощь оказывали представители Министерства образования и науки Украины, команда UIHERP под руководством Романа Зинченко, а также технический директор WINWIN AI Center of Excellence Дмитрий Овчаренко.

Консультационную поддержку обеспечили специалисты NVIDIA, в частности Даниил Прокопенко, и команды партнеров из ASBIS-Украина, Hewlett Packard Enterprise, Cisco и SuperMicro. Сейчас специалисты ожидают поставку оборудования и готовятся к проведению первых сложных исследовательских тестов.