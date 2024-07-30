Небывалая активность Солнца

Скопления солнечных пятен вблизи солнечного экватора излучают интенсивные всплески энергии часть из которых попадают в сторону Земли, информирует Техно 24. Только за последние сутки Солнце выпустило шесть вспышек М-класса и одну вспышку Х-класса.

А тем временем Таинственные взрывы на Солнце регулярно уничтожают озоновый слой Земли и могут сделать это снова

В начале этого года наблюдались самые мощные за последние десятилетия геомагнитные бури, которые классифицируются на уровне "экстремальных" по шкале G5. Будущие бури, хотя и не ожидается, что они достигнут таких экстремальных уровней, все же прогнозируются впечатляющими, а некоторые из них достигнут категории G3 "сильные".

Такая повышенная солнечная активность объясняется явлением, известным как CME-канибал, когда более быстрая по скорости CME догоняет и поглощает более медленную, образуя единую массивную волну солнечного материала.

Ожидается, что пик влияния этого CME-канибала придется на 30 июля, в результате чего полярные сияния можно будет увидеть в Северном полушарии и некоторых регионах Южного полушария.

Как это влияет на Землю?

Обычно большинство таких вспышек и выбросов обходят нашу планету проходя мимо, но немалая их часть попадает в зону вращения Земли. Такие вспышки сопровождаются выбросами корональной массы Солнца и спектром излучения от рентгеновского до ультрафиолетового, которые часто вызывают кратковременные отключения связи на Земле.

Вспышки класса X являются самые мощные вспышки , которые может генерировать наше Солнце.

, которые может генерировать наше Солнце. Вспышки класса M являются несколько менее интенсивными, однако все еще довольно сильными.

Хотя эта солнечная активность вряд ли может существенно нарушить повседневную жизнь на Земле, но, попадая в магнитосферу планеты, CME могут вызвать геомагнитные бури. Эти бури могут вызвать значительные возмущения в магнитном поле Земли, верхних слоях атмосферы и плазменной среде.

Появление полярных сияний

Одним из самых визуально потрясающих эффектов этих взаимодействий являются полярные сияния. Частицы от CME и солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли, ускоряясь вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам.

Когда эти частицы взаимодействуют с ионосферой Земли, они создают красивое сияние, меняющее цвет в зависимости от того, какие частицы участвуют во взаимодействии. В последние годы полярные сияния можно наблюдать даже в таких регионах, где раньше их не замечали.

Например, эти явления участились в Украине где их в разной интенсивности можно увидеть почти во всех регионах.

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Интересно, что новые CME возникают в результате побочного удара, поскольку солнечные пятна сначала не были выровнены против Земли. Впоследствии вращение Солнца выровняло эти пятна. Поскольку Солнце находится на пике своей активности, есть все основания полагать, что в ближайшее время предстоит наблюдать ряд не менее впечатляющих солнечных событий.